Druppelaar (5 st)
De druppelaars met ingebouwde naald kunnen op elk punt op de Kärcher Rain System®-slang worden aangebracht. Met de instelbare druppelaar kunnen de planten direct worden besproeid.
Druppelmanchetten die deel zijn van het innovatieve Kärcher Rain System®, geven direct aan de plant water. Ze kunnen overal op de Kärcher Rain System®-slang worden aangebracht. Ze worden snel en eenvoudig zonder gereedschap gemonteerd. U hoeft alleen maar de druppelmanchet te openen en de geïntegreerde naald op de gewenste plek in de slang te steken. Door de manchet te sluiten, zet u deze stevig vast op de slang. Klaar. Met de draaibare kop kan de waterhoeveelheid tussen 0 en 10l/u worden afgestemd op de behoefte. Zo wordt onnodig waterverbruik voorkomen. Het uiterst efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® werkt met een druk van maximaal 4 bar, biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten en combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het Kärcher Rain System® kan aan vrijwel elke tuin worden aangepast en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.
Kenmerken en voordelen
Waterhoeveelheid kan ingesteld worden
- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
Geïntegreerde naald
- Installatie zonder gereedschap
Bevestiging van de Kärcher Rain System®-slang
- Flexibele en nauwkeurige installatie
Reparatieklem
- Druppelaars kunnen flexibel worden aangebracht en verwijderd naargelang de behoefte.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Waterhoeveelheid bij 4 bar (l/u)
|10
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|15 x 24 x 40
Verpakkingsinhoud
- Druppelaars: 5 Stuk(s)
Uitvoering
- Waterhoeveelheid kan ingesteld worden
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten