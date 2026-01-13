Druppelmanchetten die deel zijn van het innovatieve Kärcher Rain System®, geven direct aan de plant water. Ze kunnen overal op de Kärcher Rain System®-slang worden aangebracht. Ze worden snel en eenvoudig zonder gereedschap gemonteerd. U hoeft alleen maar de druppelmanchet te openen en de geïntegreerde naald op de gewenste plek in de slang te steken. Door de manchet te sluiten, zet u deze stevig vast op de slang. Klaar. Met de draaibare kop kan de waterhoeveelheid tussen 0 en 10l/u worden afgestemd op de behoefte. Zo wordt onnodig waterverbruik voorkomen. Het uiterst efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® werkt met een druk van maximaal 4 bar, biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten en combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het Kärcher Rain System® kan aan vrijwel elke tuin worden aangepast en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.