Het eindstuk is deel van het Kärcher Rain System®. Het sluit de Kärcher Rain System®-slang of druppelslang af zodat u het systeem aan uw wensen en tuin kunt aanpassen. De gelegde of ingekorte slangen kunnen op elke plek worden afgesloten. De slang wordt eenvoudig zonder gereedschap gemonteerd. U hoeft de slang alleen maar op het eindstuk te schuiven en met de wartelmoer vast te zetten. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het systeem werkt met een druk tot 4 bar en biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten. Het Kärcher Rain System® kan individueel worden aangepast aan vrijwel elke tuin en het werkt perfect samen met de SensoTimer om de bewatering af te stemmen op de behoefte en verspilling te voorkomen.