Afsluitstuk (2 st)
Met het afsluitstuk, kunnen de Kärcher Rain System®-slangen en druppelslangen veilig worden afgesloten. Het einde van de slang kan zonder gereedschap worden afgesloten.
Het eindstuk is deel van het Kärcher Rain System®. Het sluit de Kärcher Rain System®-slang of druppelslang af zodat u het systeem aan uw wensen en tuin kunt aanpassen. De gelegde of ingekorte slangen kunnen op elke plek worden afgesloten. De slang wordt eenvoudig zonder gereedschap gemonteerd. U hoeft de slang alleen maar op het eindstuk te schuiven en met de wartelmoer vast te zetten. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het systeem werkt met een druk tot 4 bar en biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten. Het Kärcher Rain System® kan individueel worden aangepast aan vrijwel elke tuin en het werkt perfect samen met de SensoTimer om de bewatering af te stemmen op de behoefte en verspilling te voorkomen.
Kenmerken en voordelen
Afsluitstuk
- Veilig uiteinde van de Kärcher Rain System®-slang of de druppelslang.
Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|64 x 26 x 26
Verpakkingsinhoud
- Slang stop, large: 2 Stuk(s)
