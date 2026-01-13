Starter-Kit Kärcher Rain Box
De Kärcher Rain Box omvat een filter, druppelaars, aansluitstukken en slangen en is het ideale klaar-voor-aansluiting starterspakket voor een efficiënte besproeiing van uw tuin.
De Kärcher Rain Box is de ideale starter kit voor efficiënte, zuinige bewatering van uw tuin naar behoefte. De Kärcher Rain Box bevat een G1-kraanaansluiting met G3/4-reductiestuk voor aansluiting op de waterkraan, 2 koppelingen, 1 filter, 15 m Kärcher Rain System®-slang (aanvoerslang waarop ook druppelaars kunnen worden vastgezet), 10 m druppelslang, 4 T-stukken met regeling, 4 I-stukken, 10 druppelaars en 5 grondpennen om de slangen vast te zetten. Alle onderdelen kunnen zonder gereedschap worden gemonteerd. De druppelaars kunnen op de Kärcher Rain System®-slang worden aangebracht en traploos worden ingesteld (0-10 l/u). De druppelslang druppelt gelijkmatig over de hele lengte en kan met de debietregeling op het T-stuk nauwkeurig worden ingesteld. Het systeem werkt met tot 4 bar druk, kan aan elke tuin worden aangepast en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.
Kenmerken en voordelen
Volledige set
- Volledige Kärcher Rain System® starterset.
- Klaar voor gebruik: Alle systeem-relevante onderdelen zijn inbegrepen in de set.
Druppelaar met waterhoeveelheidsregeling
- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
Bevestiging van de Kärcher Rain System®-slang
- Flexibele en nauwkeurige installatie
Druppelaar met ingebouwde naald
- Installatie zonder gereedschap
Druppelaar kan opnieuw dichtgemaakt worden
- Sproeiers kunnen flexibel worden aangebracht en verwijderd naargelang de behoefte.
Beheersbaar aantal onderdelen
- Geen uitgebreide planning nodig.
Geïntegreerde Kärcher Rain System®-slang
- Uiterst flexibel om neer te leggen.
T-stuk met waterhoeveelheidsregeling
- Optimale waterhoeveelheidsregeling voor de druppelslang.
Kan worden uitgebreid
- Kan eenvoudig worden uitgebreid met andere Kärcher Rain System®-onderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|2,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 289 x 113
Verpakkingsinhoud
- Filter inbegrepen
- T-stuk met instelmogelijkheid: 4 Stuk(s)
- I-stukken: 4 Stuk(s)
- Slang stop, large: 5 Stuk(s)
- Druppelaars: 10 Stuk(s)
- Grondpinnen: 5 Stuk(s)
- Druppelslang: 10 m
- Kärcher Rain System™-slang: 1/2″, 1 x 15 m
- Aansluiting: 2 Stuk(s)
- Kraanaansluiting met reduceerstuk, G1, G3/4: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Waterhoeveelheid kan ingesteld worden
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
- Hagen, struiken
- Aanplantingen in rijen
Accessoires
Reserveonderdelen Starter-Kit Kärcher Rain Box
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.