Het T-stuk met volumeregeling is deel van het Kärcher Rain System®. Het koppelt drie Kärcher Rain System®-slangen en/of druppelslangen aan elkaar om twee onafhankelijke slangleidingen te leggen. Zo kunt u het systeem perfect aan uw tuin aanpassen. Op de aftakking aan de zijkant van het T-stuk kan de waterhoeveelheid en zodoende de druk worden ingesteld. Hierop kan bijvoorbeeld de druppelslang worden aangesloten. De slang kan eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd. U hoeft de slang alleen maar op het T-stuk te schuiven en met de wartelmoer vast te zetten. Het uiterst efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien, werkt met een druk van maximaal 4 bar en biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten. Het Kärcher Rain System® kan individueel worden aangepast aan vrijwel elk tuintype en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.