T-stuk met debietregeling (2 st)
Het T-stuk met waterhoeveelheidsregeling verbindt drie Kärcher Rain System®-slangen of druppelslangen. Het laterale T-stuk is instelbaar en is perfect voor de aansluiting van de druppelslang.
Het T-stuk met volumeregeling is deel van het Kärcher Rain System®. Het koppelt drie Kärcher Rain System®-slangen en/of druppelslangen aan elkaar om twee onafhankelijke slangleidingen te leggen. Zo kunt u het systeem perfect aan uw tuin aanpassen. Op de aftakking aan de zijkant van het T-stuk kan de waterhoeveelheid en zodoende de druk worden ingesteld. Hierop kan bijvoorbeeld de druppelslang worden aangesloten. De slang kan eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd. U hoeft de slang alleen maar op het T-stuk te schuiven en met de wartelmoer vast te zetten. Het uiterst efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien, werkt met een druk van maximaal 4 bar en biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten. Het Kärcher Rain System® kan individueel worden aangepast aan vrijwel elk tuintype en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.
Kenmerken en voordelen
Aanpasbaar lateraal T-stuk
- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
- Het laterale T-stuk is perfect als aansluitstuk voor de druppelslang.
T-stuk met drie aansluitingen
- Voor de aansluiting van Kärcher Rain System®-slangen en druppelslangen.
Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|108 x 102 x 33
Verpakkingsinhoud
- T-stuk met instelmogelijkheid: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Waterhoeveelheid kan ingesteld worden
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten