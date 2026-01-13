KRS Pot Watering Set
De Kärcher Rain Sysem®-potbesproeiingsset voor terrassen: ideaal voor een efficiënte besproeiing tot 15 planten. Potten en bloembakken aan ramen kunnen op een praktische manier worden besproeid met het slangensysteem en de druppelaars.
De Kärcher Pot Watering Set voor terrassen is onderdeel van het Kärcher Rain System® en is ideaal voor een efficiënte bewatering van tot 15 planten. Potten en bloempakken kunt u met het slangsysteem en druppelaars eenvoudig water geven. De waterhoeveelheid kan op elke druppelaar worden ingesteld zodat u elke plant precies de juiste hoeveelheid kunt geven zonder water te verspillen. De watertoevoer wordt verzorgd door een 10 m flexibele 1/2"-slang (incl. G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reductiestuk en slangkoppeling voor aansluiting op de waterkraan). De dunne slang (10 m incl.) wordt aangesloten met manchetten (10 incl.) die dankzij geïntegreerde naalden zonder gereedschap op de Kärcher Rain System®-slang kunnen worden aangesloten. De potten krijgen water uit druppelaars (15 stuks incl.) die met grondpennen (15 stuks incl.) worden vastgezet. Daarnaast worden eindstukken (3x klein, 1x groot) meegeleverd om de slang af te sluiten en T-stukken (10 stuks) om de slangen te koppelen. Het systeem kan eenvoudig worden uitgebreid met producten van het Kärcher Rain System® of de SensoTimer eco!ogic voor een efficiënte regeling van de bewatering.
Kenmerken en voordelen
Potbesproeiingsset voor 15 planten
- Praktische en efficiënte besproeiing van potten en bloembakken aan het raam.
Druppelaar met waterhoeveelheidsregeling
- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
Kan worden uitgebreid
- Kan zowel worden gecombineerd met de onderdelen van het Kärcher Rain System®, als met de eco!ogic SensoTimer voor een efficiënte controle.
Kan individueel worden gecombineerd
- Uiterst flexibel om neer te leggen.
Flexibele slang en opzetstuk met geïntegreerde naald
- Installatie zonder gereedschap
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|270 x 270 x 95
Verpakkingsinhoud
- T-stukken voor de bewatering van potten: 10 Stuk(s)
- Slang stop, small: 3 Stuk(s)
- Slang stop, large: 1 Stuk(s)
- Druppelaar voor bloempotten: 15 Stuk(s)
- Verbindingsklemmen: 10 Stuk(s)
- Grondpinnen voor de bewatering van potten: 15 Stuk(s)
Uitvoering
- Waterhoeveelheid kan ingesteld worden
- Installatie zonder gereedschap
Toepassingen
- Potplanten
- Bewatering van planten
Accessoires
Reserveonderdelen KRS Pot Watering Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.