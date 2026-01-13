I-stuk (2 st)

Het I-stuk sluit twee Kärcher Rain System®-slangen of druppelslangen aan elkaar. Met dit I-stuk kan de druppelslang bijvoorbeeld worden aangesloten op het Kärcher Rain System®.

Het I-stuk is deel van het Kärcher Rain System®. Het verbindt twee Kärcher Rain System®-slangen of druppelslangen met elkaar zodat u het systeem aan uw wensen kunt aanpassen. Het I-stuk is ideaal om aan het einde van de Kärcher Rain System®-slang de druppelslang aan te sluiten of om twee Kärcher Rain System®-slangen te koppelen. De slang kan eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd. U hoeft de slang alleen maar op het I-stuk te schuiven en met de wartelmoer vast te zetten. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het uiterst efficiënte bewateringssysteem werkt met tot 4 bar druk, biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten, werkt perfect samen met de SensoTimer om de bewatering af te stemmen op de waterbehoefte en het kan aan vrijwel elk tuin worden aangepast.

Kenmerken en voordelen
I-stuk met twee aansluitingen
  • Voor de aansluiting van Kärcher Rain System®-slangen en druppelslangen.
Ergonomisch ontwerp
  • Gebruiksvriendelijk
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 4
Kleur Zwart
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 101 x 26 x 26

Verpakkingsinhoud

  • I-stukken: 2 Stuk(s)
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Bloembedden, paden met planten
