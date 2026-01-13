Het I-stuk is deel van het Kärcher Rain System®. Het verbindt twee Kärcher Rain System®-slangen of druppelslangen met elkaar zodat u het systeem aan uw wensen kunt aanpassen. Het I-stuk is ideaal om aan het einde van de Kärcher Rain System®-slang de druppelslang aan te sluiten of om twee Kärcher Rain System®-slangen te koppelen. De slang kan eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd. U hoeft de slang alleen maar op het I-stuk te schuiven en met de wartelmoer vast te zetten. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het uiterst efficiënte bewateringssysteem werkt met tot 4 bar druk, biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten, werkt perfect samen met de SensoTimer om de bewatering af te stemmen op de waterbehoefte en het kan aan vrijwel elk tuin worden aangepast.