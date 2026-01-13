Afdichtmanchetten zijn deel van het Kärcher Rain System®. Ze kunnen in een handomdraai overal op de Kärcher Rain System®-slang worden aangebracht en ze dichten manchetgaten die niet meer nodig zijn, goed af. Hiervoor zorgen het rubberoppervlak en de geïntegreerde pin aan de binnenzijde. Ze worden snel en eenvoudig zonder gereedschap gemonteerd. U hoeft alleen maar de pin in het gat te steken en de manchet te sluiten. Zo is de slang weer goed afgedicht en kan deze zonder waterverspilling gebruikt blijven worden. Het uiterst efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® werkt met een druk van maximaal 4 bar, biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten en combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het Kärcher Rain System® kan individueel worden aangepast aan vrijwel elke tuin en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.