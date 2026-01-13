Kit Micro-Sproeiers/Klem/Grondpen
De sproeierset omvat verschillende sproeiers, reparatieklemmen en druppelaars voor aansluiting op het Kärcher Rain System® voor een individuele uitbreiding van het efficiënte bewateringsysteem.
De sproeierset is een uitbreidingsset voor het Kärcher Rain System®. Bestaat uit 5 druppelaars, 10 afdicht- en sproeimanchetten 4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) en 5 grondpennen. De druppel- en sproeimanchetten kunnen overal op de Kärcher Rain System®-slang worden aangebracht. De manchetten kunnen snel en eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd. De geïntegreerde naald van de geopende manchet wordt eenvoudig in de slang gestoken. Door het sluiten wordt de manchet goed vastgezet op de slang. De waterhoeveelheid van de druppelaar kan traploos worden ingesteld (0-10 l/u). De sproeihoek kan met de draaibare kop van de sproeimanchet horizontaal en verticaal worden ingesteld. Op de sproeier kan de waterhoeveelheid van 0 - 55 l/u zo worden ingesteld dat er geen water wordt verspild. Overbodige slanggaten kunnen met de afdichtmanchetten weer goed worden afgesloten. Het Kärcher Rain System® werkt met maximaal 4 bar, combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien en het kan aan vrijwel elke tuin worden aangepast.
Kenmerken en voordelen
Uitbreidingsset voor het Kärcher Rain System®
- Uitbreiding van het Kärcher Rain System®
Watervolume van de sproeiers en de druppelaars kan worden aangepast
- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
Bevestiging van de Kärcher Rain System®-slang
- Flexibele en nauwkeurige installatie
Druppelaars met geïntegreerde naalden
- Installatie zonder gereedschap
Instalbare sproeier met reparatieklemmen
- Sproeihoek kan eenvoudig en optimaal worden aangepast
Sproeiers met verschillende sproeikoppen
- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing
Reparatieklemmen
- Druppelaars kunnen flexibel worden aangebracht en verwijderd naargelang de behoefte.
Grondpen met markeerhulp
- Bepaal de optimale inplantingsdiepte
Grondpen met rubberen ring voor vastmaken
- Kärcher Rain System®-slang en druppelslang kunnen optimaal aan elkaar worden gekoppeld
Met rubber bekleed oppervlak aan de binnenkant van de reparatieklemmen
- Veilig dichtmaken van gaatjes in de slang
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|15 x 24 x 54
Verpakkingsinhoud
- Druppelaars: 5 Stuk(s)
- Reparatieklemmen: 10 Stuk(s)
- Grondpinnen: 5 Stuk(s)
- Sproeiers 360°: 2 Stuk(s)
- Sproeiers 180°: 4 Stuk(s)
- Sproeiers 90°: 4 Stuk(s)
Uitvoering
- Waterhoeveelheid kan ingesteld worden
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
- Potplanten
- Sierplanten