De sproeierset is een uitbreidingsset voor het Kärcher Rain System®. Bestaat uit 5 druppelaars, 10 afdicht- en sproeimanchetten 4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) en 5 grondpennen. De druppel- en sproeimanchetten kunnen overal op de Kärcher Rain System®-slang worden aangebracht. De manchetten kunnen snel en eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd. De geïntegreerde naald van de geopende manchet wordt eenvoudig in de slang gestoken. Door het sluiten wordt de manchet goed vastgezet op de slang. De waterhoeveelheid van de druppelaar kan traploos worden ingesteld (0-10 l/u). De sproeihoek kan met de draaibare kop van de sproeimanchet horizontaal en verticaal worden ingesteld. Op de sproeier kan de waterhoeveelheid van 0 - 55 l/u zo worden ingesteld dat er geen water wordt verspild. Overbodige slanggaten kunnen met de afdichtmanchetten weer goed worden afgesloten. Het Kärcher Rain System® werkt met maximaal 4 bar, combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien en het kan aan vrijwel elke tuin worden aangepast.