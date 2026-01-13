Partikelfilter
Het partikelfilter beschermt het Kärcher Rain System® betrouwbaar tegen vuildeeltjes. De filter-inleg kan handig en gemakkelijk worden verwijderd en schoongemaakt.
Het partikelfilter beschermt het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes. Het filter wordt aan het einde van de toevoerslang in de overgang naar het Kärcher Rain System® aangebracht. De filterinzet kan eenvoudig worden uitgenomen en gereinigd. Aan de aanvoerzijde bevindt zich een kraanaansluiting die compatibel is met alle bekende kliksystemen. De uitgangszijde is de aansluiting voor de Kärcher Rain System®-slang of de druppelslang. De slangen worden eenvoudig direct opgestoken en met de wartelmoer zonder gereedschap vastgezet. Het efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het systeem loopt met tot 4 bar druk, kan aan vrijwel elk tuintype worden aangepast en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde filter
- Bescherming van het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes.
Uitneembare filterinleg
- Filter is eenvoudig schoon te maken.
Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|179 x 47 x 47
Verpakkingsinhoud
- G3/4 kraanaansluiting
Uitvoering
- Aansluiting voor Kärcher Rain System™-slang
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
Reserveonderdelen Partikelfilter
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.