De Kärcher Rain System®-slang is het belangrijkste onderdeel van het Kärcher Rain System®. De slang verdeelt het water gelijkmatig binnen het systeem. De druppel-, afdicht- en sproeimanchetten worden eenvoudig op de slang aangebracht. De slang kan worden ingekort en met I-stukken worden verlengd of met T-stukken afgetakt. Aan het einde van de slang kan bijvoorbeeld de druppelslang worden aangesloten. De slang heeft een lengte van 10 m. De drukvaste geweven wapening is cadmium-, barium- en loodvrij en dus volkomen ongevaarlijk voor de gezondheid. De weerbestendige anti-UV buitenlaag beschermt het materiaal en de lichtondoorlatende tussenlaag voorkomt algvorming in de slang. De slang kan eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het werkt met een druk van maximaal 4 bar en is voorzien van een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten. Het Kärcher Rain System® kan individueel worden aangepast aan vrijwel elk tuintype en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.