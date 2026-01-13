Rain System™ Verdeelslang 1/2'' / 10 m
De Kärcher Rain System®-slang voorziet het Kärcher Rain System® van water. Verschillende instelbare toepassingscomponenten kunnen direct op de slang worden aangesloten.
De Kärcher Rain System®-slang is het belangrijkste onderdeel van het Kärcher Rain System®. De slang verdeelt het water gelijkmatig binnen het systeem. De druppel-, afdicht- en sproeimanchetten worden eenvoudig op de slang aangebracht. De slang kan worden ingekort en met I-stukken worden verlengd of met T-stukken afgetakt. Aan het einde van de slang kan bijvoorbeeld de druppelslang worden aangesloten. De slang heeft een lengte van 10 m. De drukvaste geweven wapening is cadmium-, barium- en loodvrij en dus volkomen ongevaarlijk voor de gezondheid. De weerbestendige anti-UV buitenlaag beschermt het materiaal en de lichtondoorlatende tussenlaag voorkomt algvorming in de slang. De slang kan eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het werkt met een druk van maximaal 4 bar en is voorzien van een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten. Het Kärcher Rain System® kan individueel worden aangepast aan vrijwel elk tuintype en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.
Kenmerken en voordelen
Aanvoerslang van het Kärcher Rain System®
- Druppelaars, reparatieklemmen en sproeiers kunnen gemakkelijk worden vastgemaakt.
Hoogwaardige tuinslang
- Milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de gezondheid.
Cadmium-, barium- en loodvrij
- Milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de gezondheid.
6 jaar garantie
- Duurzaamheid.
Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C
- Sterk.
Lichtdichte tussenlaag
- Voorkomt algenvorming in de slang.
Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige geweven bekleding
- Voor een eenvoudig gebruik.
- Sterk en duurzaam.
Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige geweven bekleding
Drielaags kwalitatieve tuinslang
- Uiterst flexibel om neer te leggen.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″
|Slanglengte (m)
|10
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|262 x 258 x 70
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten