De grondpen is deel van het Kärcher Rain System®. De pen zet de Kärcher Rain System®-slang en de druppelslang op de gewenste plek vast en zorgt voor de nodige afstand tot de bodem. De 17 cm lange grondpen is voorzien van een markering voor de optimale insteekdiepte. De rubberring aan het oog zet de slang goed vast. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het uiterst efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® werkt met een druk van maximaal 4 bar en biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten. Het Kärcher Rain System® kan aan vrijwel elke tuin worden aangepast en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.