Grondpen (5 st)
De grondpen wordt gebruikt om de Kärcher Rain System®-slangen en druppelslangen te leggen en vast te maken. De geïntegreerde rubberen ring op het aansluitpunt garandeert een optimale grip.
De grondpen is deel van het Kärcher Rain System®. De pen zet de Kärcher Rain System®-slang en de druppelslang op de gewenste plek vast en zorgt voor de nodige afstand tot de bodem. De 17 cm lange grondpen is voorzien van een markering voor de optimale insteekdiepte. De rubberring aan het oog zet de slang goed vast. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het uiterst efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® werkt met een druk van maximaal 4 bar en biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten. Het Kärcher Rain System® kan aan vrijwel elke tuin worden aangepast en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.
Kenmerken en voordelen
Scherpe grondpen
- Eenvoudig in de grond te duwen
Rubberen ring voor bevestiging
- Kärcher Rain System®-slang en druppelslang kunnen optimaal aan elkaar worden gekoppeld
Robuuste constructie
- Bijzonder stevige grondpen
Markeerhulp
- Bepaal de optimale inplantingsdiepte
Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|24 x 25 x 169
Verpakkingsinhoud
- Grondpinnen: 5 Stuk(s)
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten