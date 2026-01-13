Druppelslang-Set 20 m
De druppelslangset klaar-voor-aansluiting (inclusief filter en afsluitstuk) is bijzonder geschikt voor een efficiënte besproeiing van hagen en struiken dankzij zijn vlakke toepassing.
De druppelslang-set is een volledige set met deeltjesfilter, 20 m druppelslang en een eindstuk die klaar is voor installatie. Het water druppelt over de hele lengte gelijkmatig uit de slang. Doordat het water precies komt waar het nodig is, worden heggen en struiken optimaal verzorgd. De slang kan worden ingekort en met het eindstuk zeker worden afgesloten. De tweelaagse slang is cadmium-, barium- en loodvrij en dus volkomen ongevaarlijk voor de gezondheid. De optimale druk voor de slang is max. 2 bar. Het partikelfilter beschermt de druppelslang tegen vuildeeltjes. De filterinzet kan worden uitgenomen en gereinigd. Aan de aanvoerzijde bevindt zich een kraanaansluiting die compatibel is met alle bekende kliksystemen. Het efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het systeem werkt met een druk van maximaal 4 bar en het kan aan elke tuin worden aangepast.
Kenmerken en voordelen
Druppelslang voor het Kärcher Rain System®
- Directe besproeiing langs de planten.
Inclusief aflsuitstuk en filter
- Volledige set klaar-voor-aansluiting.
- Kan gecombineerd worden met alle gekende clicksystemen
Kan verlengd worden tot 50 m
- Gelijke verdeling over de volledige lengte van de slang.
Hoogwaardige tuinslang
- Niet schadelijk voor de gezondheid en milieuvriendelijk.
Cadmium-, barium- en loodvrij
- Niet schadelijk voor de gezondheid en milieuvriendelijk.
Winterbestendig
- De slang mag tijdens de winter buiten blijven liggen.
Optimale druk voor de druppelslang: 2 bar
- Gelijke verdeling over de volledige lengte van de slang.
Kan onder de grond worden gestopt
- De druppelslang mag onder een losse laag grond worden gestopt tot 5 cm diep.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″
|Slanglengte (m)
|20
|Aansluitdraad
|G3/4
|Max. druk (bar)
|4
|Waterhoeveelheid bij 4 bar (l/u)
|500
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|223 x 385 x 28
Verpakkingsinhoud
- Slang stop, large: 1 Stuk(s)
- Druppelslang: 20 m
- Roetfilter: 1 Stuk(s)
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Hagen, struiken
- Aanplantingen in rijen
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.