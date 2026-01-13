Druppelslang 1/2'' / 25 m
De 25 m lange druppelslang is bij uitstek geschikt voor het efficiënt besproeien van heggen en struiken dankzij de gelijkmatige toepassing. De slang kan worden verlengd tot 50 m.
De 25 m lange druppelslang maakt deel uit van het Kärcher Rain System®. Het water druppelt gelijkmatig over de hele lengte van de slang en komt precies daar terecht waar het nodig is. Dit zorgt voor een uiterst efficiënte beregening van heggen en struiken. De slang kan naar wens worden ingekort en verlengd met behulp van I-stukken of afgetakt met T-stukken (max. Slanglengte: 50 m). Het T-stuk wordt met name aanbevolen voor aansluiting op het Kärcher Rain System®. Door de zijdelings verstelbare uitloop kan de benodigde hoeveelheid water voor de druppelslang optimaal worden afgesteld. De tweelaagse slang is cadmium-, barium- en loodvrij - en dus volkomen onschadelijk voor de gezondheid. De slang is ideaal te bedienen tot 2 bar. De slangmontage vindt plaats zonder gereedschap en is daarom bijzonder eenvoudig. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro-druppelen en conventionele beregening, werkt met een druk tot 4 bar en kan individueel worden aangepast aan vrijwel elk type tuin.
Kenmerken en voordelen
Druppelslang voor het Kärcher Rain System®
- Directe besproeiing langs de planten.
Kan verlengd worden tot 50 m
- Gelijke verdeling over de volledige lengte van de slang.
Hoogwaardige tuinslang
- Milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de gezondheid.
Cadmium-, barium- en loodvrij
- Milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de gezondheid.
Winterbestendig
- De slang mag tijdens de winter buiten blijven liggen.
De optimale druk voor de druppelslang is 2 bar
- Gelijke verdeling over de volledige lengte van de slang.
Kan ook ondergronds worden gebruikt
- De druppelslang mag onder een losse laag grond worden gestopt tot 5 cm diep.
Lengte van 25 m
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″
|Slanglengte (m)
|25
|Max. druk (bar)
|4
|Waterhoeveelheid bij 4 bar (l/u)
|625
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|235 x 455 x 29
Uitvoering
- Winterbestendig
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Hagen, struiken
- Aanplantingen in rijen