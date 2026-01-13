De 25 m lange druppelslang maakt deel uit van het Kärcher Rain System®. Het water druppelt gelijkmatig over de hele lengte van de slang en komt precies daar terecht waar het nodig is. Dit zorgt voor een uiterst efficiënte beregening van heggen en struiken. De slang kan naar wens worden ingekort en verlengd met behulp van I-stukken of afgetakt met T-stukken (max. Slanglengte: 50 m). Het T-stuk wordt met name aanbevolen voor aansluiting op het Kärcher Rain System®. Door de zijdelings verstelbare uitloop kan de benodigde hoeveelheid water voor de druppelslang optimaal worden afgesteld. De tweelaagse slang is cadmium-, barium- en loodvrij - en dus volkomen onschadelijk voor de gezondheid. De slang is ideaal te bedienen tot 2 bar. De slangmontage vindt plaats zonder gereedschap en is daarom bijzonder eenvoudig. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro-druppelen en conventionele beregening, werkt met een druk tot 4 bar en kan individueel worden aangepast aan vrijwel elk type tuin.