Set Micro-Sproeiers (1x360°/2x180°/2x90°)
De sproeiers met ingebouwde naald kunnen op elk punt op de Kärcher Rain System®-slang worden aangebracht. De instelbare microsproeier kan naar wens worden aangepast.
Sproeimanchetten zijn deel van het Kärcher Rain System®. Ze kunnen overal op de Kärcher Rain System®-slang worden aangebracht. Ze worden snel en eenvoudig zonder gereedschap gemonteerd. De geïntegreerde naald van de geopende sproeimanchet wordt eenvoudig in de slang gestoken. Door het sluiten wordt de sproeimanchet goed vastgezet op de slang. De sproeihoek kan met de draaibare kop horizontaal en verticaal worden ingesteld. Op de sproeier kan de waterhoeveelheid van 0 - 55 l/u op de behoefte worden afgestemd. Het uiterst efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® werkt met een druk van maximaal 4 bar, biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten en combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het Kärcher Rain System® kan aan vrijwel elke tuin worden aangepast en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.
Kenmerken en voordelen
Bevestiging van de Kärcher Rain System®-slang
- Flexibele en nauwkeurige installatie
Waterhoeveelheid kan ingesteld worden
- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
Geïntegreerde naald
- Installatie zonder gereedschap
Aanpasbare sproeikop
- Eenvoudige aanpassing van de sproeihoek
Verschillende sproeikoppen
- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing
Reparatieklem
- Druppelaars kunnen flexibel worden aangebracht en verwijderd naargelang de behoefte.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Waterhoeveelheid bij 4 bar (l/u)
|55
|Kleur
|Geel
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|15 x 24 x 54
Verpakkingsinhoud
- Sproeiers 360°: 1 Stuk(s)
- Sproeiers 180°: 2 Stuk(s)
- Sproeiers 90°: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Waterhoeveelheid kan ingesteld worden
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
- Sierplanten