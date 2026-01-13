Sproeimanchetten zijn deel van het Kärcher Rain System®. Ze kunnen overal op de Kärcher Rain System®-slang worden aangebracht. Ze worden snel en eenvoudig zonder gereedschap gemonteerd. De geïntegreerde naald van de geopende sproeimanchet wordt eenvoudig in de slang gestoken. Door het sluiten wordt de sproeimanchet goed vastgezet op de slang. De sproeihoek kan met de draaibare kop horizontaal en verticaal worden ingesteld. Op de sproeier kan de waterhoeveelheid van 0 - 55 l/u op de behoefte worden afgestemd. Het uiterst efficiënte bewateringssysteem Kärcher Rain System® werkt met een druk van maximaal 4 bar, biedt een 1/2"-slang met druppel- en sproeimanchetten en combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien. Het Kärcher Rain System® kan aan vrijwel elke tuin worden aangepast en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.