Druppelslang 1/2'' / 10 m
Dankzij zijn vlakke toepassing is de 10 m lange druppelslang perfect voor het efficiënt besproeien van hagen en struiken. De slang bevat geen ftalaten en kan worden verlengd tot 50 m.
De 10 m lange druppelslang maakt deel uit van het Kärcher Rain System®. Het water druppelt over de hele lengte gelijkmatig uit de slang en komt precies daar waar het nodig is. Zo krijgen heggen en struiken zeer efficiënt water. De slang kan worden ingekort en met I-stukken worden verlengd of met T-stukken afgetakt (max. slanglengte: 50 m). Voor aansluiting op het Kärcher Rain System® is met name het T-stuk geschikt. Met de debietregeling aan de zijkant kan de waterhoeveelheid voor de druppelslang nauwkeurig worden ingesteld. De tweelaagse slang is cadmium-, barium- en loodvrij en dus volkomen ongevaarlijk voor de gezondheid. Optimaal is een druk van maximaal 2 bar voor de slang. De slang kan eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien, werkt met een druk van maximaal 4 bar en kan aan elk type tuin worden aangepast.
Kenmerken en voordelen
Druppelslang voor het Kärcher Rain System®
- Directe besproeiing langs de planten.
Kan verlengd worden tot 50 m
- Gelijke verdeling over de volledige lengte van de slang.
Hoogwaardige tuinslang
- Milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de gezondheid.
Cadmium-, barium- en loodvrij
- Milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de gezondheid.
Winterbestendig
- De slang mag tijdens de winter buiten blijven liggen.
De optimale druk voor de druppelslang is 2 bar
- Gelijke verdeling over de volledige lengte van de slang.
Kan ook ondergronds worden gebruikt
- De druppelslang mag onder een losse laag grond worden gestopt tot 5 cm diep.
Lengte van 10 m
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″
|Slanglengte (m)
|10
|Max. druk (bar)
|4
|Waterhoeveelheid bij 4 bar (l/u)
|250
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|147 x 345 x 25
Uitvoering
- Winterbestendig
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Hagen, struiken
- Aanplantingen in rijen