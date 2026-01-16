De 10 m lange druppelslang maakt deel uit van het Kärcher Rain System®. Het water druppelt over de hele lengte gelijkmatig uit de slang en komt precies daar waar het nodig is. Zo krijgen heggen en struiken zeer efficiënt water. De slang kan worden ingekort en met I-stukken worden verlengd of met T-stukken afgetakt (max. slanglengte: 50 m). Voor aansluiting op het Kärcher Rain System® is met name het T-stuk geschikt. Met de debietregeling aan de zijkant kan de waterhoeveelheid voor de druppelslang nauwkeurig worden ingesteld. De tweelaagse slang is cadmium-, barium- en loodvrij en dus volkomen ongevaarlijk voor de gezondheid. Optimaal is een druk van maximaal 2 bar voor de slang. De slang kan eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van micro dripping met die van traditioneel sproeien, werkt met een druk van maximaal 4 bar en kan aan elk type tuin worden aangepast.