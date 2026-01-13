Watertimer WT 4
Eenvoudig programmeerbare watertimer. Bewatering start en stopt op de geprogrammeerde tijd. Met afneembaar display, kraanaansluiting en voorfilter.
Voor gericht sproeien als het nodig is: de nieuwe watertimer WT 4 kan bijzonder eenvoudig worden geprogrammeerd. Op de afneembare bedieningseenheid kunnen de sproeitijden met de grote regelknoppen en het overzichtelijke paneel eenvoudig worden geprogrammeerd. De maximale sproeiduur is 120 minuten. Het sproeien begint en stopt altijd precies op de ingestelde tijd. Kraanaansluiting en voorfilter zijn inbegrepen, de vereiste 9-volt batterij niet. Met de watertimers van Kärcher start en stopt het sproeisysteem volledig automatisch precies op de ingestelde tijd. Er wordt dus alleen water gebruikt als het werkelijk nodig is. Dat is goed voor uw portemonnee en het milieu. De watertimers van Kärcher zijn compatibel met alle bekende kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
Individuele instelling van de sproeifrequentieSproeien op aanvraag
Automatische start en stopNauwkeurig sproeien
Afneembaar displayVoor eenvoudige programmering.
Inclusief kraanaansluiting en voorfilter
Indicator lampje voor programmeren en batterijstatus
Manual watering possible
Sproeien tot 120 min.
Flexibele keuze van de starttijd
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|115 x 120 x 125
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Verpakkingsinhoud
- Batterijen inbegrepen bij de levering: Nee
Uitvoering
- Batterijen nodig
- aantal batterijen: 1 x 9 V blok
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Kleine bomen vellen
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
Accessoires
Reserveonderdelen Watertimer WT 4
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.