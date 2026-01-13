Watertimer WT 2
3-weg verdeler met timer. Het sproeien stopt automatisch wanneer de ingestelde tijd is verschreden (max. 120 minuten). Met G1 kraanaansluiting en G3/4 reductiestuk.
De WT 2 is een 3-weg verdeler en watertimer in een. De WT 2 is voorzien van twee kraanaansluitingen met twee onafhankelijke, traploze regelaars. Onderscheidt zich door een geoptimaliseerde waterdoorstroming. In de derde kraanaansluiting is een watertimer geïntegreerd. De sproeiduur kan traploos worden ingesteld tot maximaal 120 min. Na afloop van de ingestelde tijd stopt het sproeien automatisch. De WT 2 met G1-kraanaansluiting en G3/4-reductiestuk is compatibel met alle gangbare tuinslangen. De watertimer is door de robuuste kwaliteit en het ergonomische design aangenaam in gebruik. De lichtlopende wartelmoer met robuuste binnendraad staat garant voor een eenvoudige en gemakkelijke bevestiging op de waterkraan. Compatibel met de meeste verkrijgbare kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
2 onafhankelijke, instelbare wateraansluitingen en 1 uitgang met watertimerIdeaal voor de aansluiting van drie slangen aan één kraan met een draad van 1"
Soepel verdeelstukEenvoudige aansluiting aan de kraan
Plastic threadZeer robuust.
Inclusief kraanaansluiting en voorfilter
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|92 x 225 x 200
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten