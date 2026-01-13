De WT 2 is een 3-weg verdeler en watertimer in een. De WT 2 is voorzien van twee kraanaansluitingen met twee onafhankelijke, traploze regelaars. Onderscheidt zich door een geoptimaliseerde waterdoorstroming. In de derde kraanaansluiting is een watertimer geïntegreerd. De sproeiduur kan traploos worden ingesteld tot maximaal 120 min. Na afloop van de ingestelde tijd stopt het sproeien automatisch. De WT 2 met G1-kraanaansluiting en G3/4-reductiestuk is compatibel met alle gangbare tuinslangen. De watertimer is door de robuuste kwaliteit en het ergonomische design aangenaam in gebruik. De lichtlopende wartelmoer met robuuste binnendraad staat garant voor een eenvoudige en gemakkelijke bevestiging op de waterkraan. Compatibel met de meeste verkrijgbare kliksystemen.