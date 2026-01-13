Met de functie eco!ogic kan de bewatering met 1-7 dagen worden uitgesteld. Zo kunt u nog meer water besparen en de wortelgroei van de planten stimuleren.

Bij de instelling [ -d ] is de functie uitgeschakeld en wordt de bewatering gestart zodra de gemeten bodemvochtigheid onder de ingestelde activeringsdrempel daalt.

Als de functie wordt geactiveerd, wordt de bewatering met de ingestelde tijd verschoven.

Voorbeeld van een vertraging van 2 dagen:

We gaan ervan uit dat de ingestelde bewatering op maandag om 8.00 uur zou worden gestart als de vochtigheid onder de ingestelde waarde is gedaald. Als het tot dan niet heeft geregend en er een vertraging van 2 dagen is ingesteld, start de bewatering pas op woensdag om 8.00 uur. Als het in de tussentijd wel heeft geregend en de bodem vochtig genoeg is, wordt de bewatering pas weer op het volgende ingestelde tijdstip gestart als de bodem dan droger is dan de ingestelde vochtigheidswaarde. Dit tijdstip wordt door de ingestelde vertraging verschoven met 2 dagen.