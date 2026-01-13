SensoTimer ST6 Duo eco!ogic
De intelligente SensoTimer ST6 Duo eco!ogic bewateringscomputer reageert op de effectieve vraag naar water van planten en sproeit aan de hand van de gemeten vochtigheidswaarde en twee onafhankelijke radio-sensoren.
De SensoTimer ST6 Duo eco!ogic met twee van elkaar onafhankelijke wateruitlaten stemt de bewatering af op de behoefte en vraag naar water. De twee meegeleverde sensoren, een per uitlaat, meten de vochtigheid van de bodem en versturen deze waarde per radiosignaal naar de SensoTimer. De gewenste vochtigheid kan in 5 niveaus worden ingesteld. Als de bodem droger wordt dan de ingestelde waarde, wordt de bewatering automatisch gestart op de eerstvolgende, ingestelde irrigatietijd. De programmering is zeer eenvoudig op de afneembare bedieningseenheid met 5 bedieningstoetsen. Per dag kunt u twee bewateringstijden instellen. De maximale bewateringsduur is 90 minuten. Met de functie eco!ogic kan de bewatering nog eens met 1-7 dagen worden uitgesteld. Handmatig water geven is op elk moment mogelijk. Met een druk op de knop kunt u de geprogrammeerde bewatering voor een periode van 24 uur onderbreken. De SensoTimer ST6 Duo eco!ogic geeft alleen water als het nodig is. Compatibel met alle bekende kliksystemen. Kraanaansluiting en voorfilter zijn meegeleverd, de vereiste drie 9-volt batterijen niet (een voor de bedieningseenheid en een voor elke sensor).
Kenmerken en voordelen
Vochtcontrolerende besproeiingEfficiënte, waterbesparende en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
Twee onafhankelijke wateruitgangenOp de behoefte gebaseerde besproeiing van verschillende microklimaten.
Automatisch Aan/UitGerichte besproeiing.
Afneembaar display
- Eenvoudige programmering.
Individuele instelling van de sproeifrequentie
- Besproeiing op de behoefte gebaseerd.
Knop om de besproeiing gedurende 24 uur uit te schakelen
- Onderbreking van het sproeien gedurende 24 uur.
Manual watering possible
- Uitschakelen van het water op korte termijn.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4 + G1
|Max. druk (bar)
|10
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|119 x 234 x 148
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moeten de eisen van EN 1717 in acht worden genomen. Vraag zo nodig uw sanitair specialist. Bevat nanomateriaal.
Verpakkingsinhoud
- Regensensor: 2 Stuk(s)
- Batterijen inbegrepen bij de levering: Nee
Uitvoering
- Programmeerbare waterhoeveelheid: 2 Stuk(s)
- Batterijen nodig
- aantal batterijen: 3 x 9 V blok
