Straatveegmachines
Voor een langdurig en professioneel gebruik op grote parkeerplaatsen, tentoonstellingsruimtes en industriegebieden. Geavanceerde en efficiënte Kärcher technologieën verzekeren vertrouwbare resultaten.
De hoogste standaard voor vegen
Machines voor elke behoefte
Als totaalaanbieder van veegtechnologie bieden wij oplossingen voor elke toepassing: van kleine knikveegmachines met ongeëvenaarde compactheid en wendbaarheid in binnensteden tot 3,5-tons krachtpatsers met vierwielbesturing voor betrouwbare, zware toepassingen het hele jaar door. Of het nu gaat om smalle straten in de stad of om het reinigen van hoofdwegen en pleinen, wij hebben de juiste machine voor u.
Inspirerende technologie
Zeer professionele borstelsystemen, minimale slijtage, grote schoonwatertanks en een watercirculatiesysteem voor lange werkcycli: onze veeg-/zuigmachines bieden een breed scala aan technische innovaties. Gecombineerd met intuïtieve bedieningsconcepten, krachtige aandrijvingen en voorbeeldige milieuprestaties garanderen ze een superieur totaalpakket.
Onovertroffen comfort
Ruime cabines bieden niet alleen meer comfort voor de machinist, maar ook 360° zicht voor een beter zicht op de essentiële zaken en verhoogde veiligheid. Onze ROPS-gecertificeerde cabines bieden optimale werkomstandigheden dankzij hun efficiënte ventilatiesystemen en optionele of standaard airconditioningsystemen voor alle seizoenen.