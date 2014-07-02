Straatveegmachines

Machines voor elke behoefte

Als totaalaanbieder van veegtechnologie bieden wij oplossingen voor elke toepassing: van kleine knikveegmachines met ongeëvenaarde compactheid en wendbaarheid in binnensteden tot 3,5-tons krachtpatsers met vierwielbesturing voor betrouwbare, zware toepassingen het hele jaar door. Of het nu gaat om smalle straten in de stad of om het reinigen van hoofdwegen en pleinen, wij hebben de juiste machine voor u.