Mobiele buitenreiniger OC 3 + Pet
Voor behoedzaam reinigen van huisdieren: de mobiele Kärcher reiniger met lithium-ion accu en watertank. Bijzonder behoedzaam dankzij lage druk. Je huisdier rondom verzorgd met de accessoires van de Pet Box.
De mobiele reiniger van Kärcher met lithium-ion accu en afneembare watertank is perfect om snel en eenvoudig het vuil van je huisdier te verwijderen, bijvoorbeeld voordat de hond na een wandeling weer de auto in mag. De waterstroom die dankzij de lage druk bijzonder zacht en veilig voor gebruik op dieren is, spoelt het vuil gemakkelijk uit de vacht. Inclusief Pet Box met speciale accessoires: de conische sproeier met aangename, zachte douchestraal voor het reinigen van gevoelige dieren; een vachtreinigingsborstel voor het verwijderen van hardnekkig vuil uit de vacht; en de speciale handdoek van viscose (absorbeert veel water zonder geurvorming) om je huisdier te drogen. De accessoirebox kan voor opslag eenvoudig aan de reiniger worden bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Intelligent opbergconceptHandige bergruimte voor spiraalslang en spuitpistool onder de afneembare watertank.
Geïntegreerde lithium-ion accuMobiel reinigen zonder stopcontact.
Efficiënte, maar zachte lage drukHet voordeel van lage druk: efficiënte en tegelijkertijd zeer zachte reiniging, ideaal voor gevoelige oppervlakken. De standaardsproeier met vlakstraal reinigt zelfs moeilijk bereikbare plaatsen betrouwbaar en nauwkeurig. De kegelsproeikop is geschikt voor een nog gevoeligere reiniging van bijvoorbeeld hondenpoten.
Grote keuze aan accessoires
- Uitgebreide accessoires voor uitbreiding van de toepassingsgebieden zijn optioneel verkrijgbaar.
- Voor elke schoonmaakklus (of het nu gaat om de fiets, outdooruitrusting, tuinmeubelen, de hond of nog veel meer) het juiste accessoire.
Compact en lichtgewicht apparaatontwerp
- Voor gebruik onafhankelijk van een wateraansluiting.
- Flexibel en veelzijdig in gebruik
Pet Box
- Voor behoedzaam reinigen van huisdieren.
Specificaties
Technische gegevens
|Drukbereik
|Lage druk
|Wateropbrengst (l/min)
|max. 2
|Accu-aangedreven apparaat
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Looptijd accu (min)
|15
|Oplaadtijd accu (min)
|180
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|277 x 234 x 293
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 7,2 V PS02 oplaadkabel (1 stuk)
- Lithium-ion accu
- Vlakstraalsproeier
- Conische straalsproeier
- Borstel voor vachtreiniging
- Droogdoek voor huisdieren
- Opbergbox
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Volume van watertank: 4 l
- Slanglengte: 2.8 m
- Geïntegreerd waterfilter
- Apparaatfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Huisdieren/honden
- Kinderwagens/buggy's
- Tent/kampeeruitrusting
- Laarzen/wandelschoenen
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen