De mobiele reiniger van Kärcher met lithium-ion accu en afneembare watertank is perfect om snel en eenvoudig het vuil van je huisdier te verwijderen, bijvoorbeeld voordat de hond na een wandeling weer de auto in mag. De waterstroom die dankzij de lage druk bijzonder zacht en veilig voor gebruik op dieren is, spoelt het vuil gemakkelijk uit de vacht. Inclusief Pet Box met speciale accessoires: de conische sproeier met aangename, zachte douchestraal voor het reinigen van gevoelige dieren; een vachtreinigingsborstel voor het verwijderen van hardnekkig vuil uit de vacht; en de speciale handdoek van viscose (absorbeert veel water zonder geurvorming) om je huisdier te drogen. De accessoirebox kan voor opslag eenvoudig aan de reiniger worden bevestigd.