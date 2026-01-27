Mobiele buitenreiniger OC 3 + Adventure

Ideaal voor mobiel reinigen van uitrusting voor buitensport: de compacte Kärcher reiniger met lithium-ion accu en watertank. Inclusief Adventure Box met diverse accessoires als ideale uitbreiding.

Onderweg een schone uitrusting - met de mobiele Kärcher reiniger inclusief Adventure Box met speciale accessoires voor het reinigen van uitrusting voor buitensport. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en afneembare watertank kun je de reiniger ook gebruiken zonder elektriciteits- of watervoorziening. Met een behoedzame maar efficiënte lagedrukvlakstraal is de reiniger ideaal voor gevoelige oppervlakken. Een LED-lamp geeft aan wanneer de accu bijna leeg is of wordt geladen. Voordelen van de Adventure Box: de universele borstel met zachte borstelharen kan op het hogedrukpistool worden bevestigd om hardnekkig vuil te verwijderen; met de aanzuigslang kan water worden aangezogen uit alternatieve waterbronnen zoals een vijver of reservoir; hoogwaardige microvezeldoek om apparatuur voor opbergen te drogen, en de accessoirebox kan eenvoudig worden opgeborgen en aan het apparaat bevestigd.

Kenmerken en voordelen
Mobiele buitenreiniger OC 3 + Adventure: Intelligent opbergconcept
Intelligent opbergconcept
Handige bergruimte voor spiraalslang en spuitpistool onder de afneembare watertank.
Mobiele buitenreiniger OC 3 + Adventure: Geïntegreerde lithium-ion accu
Geïntegreerde lithium-ion accu
Mobiel reinigen zonder stopcontact.
Mobiele buitenreiniger OC 3 + Adventure: Adventure Box
Adventure Box
Voor optimaal reinigen van buitenuitrusting onderweg.
Efficiënte, maar zachte lage druk
  • Het voordeel van lage druk: efficiënte en tegelijkertijd zeer zachte reiniging, ideaal voor gevoelige oppervlakken.
Afneembare watertank
  • Kan eenvoudig in de woning worden gevuld.
Compact en lichtgewicht apparaatontwerp
  • Voor gebruik onafhankelijk van een wateraansluiting.
Grote keuze aan accessoires
  • Uitgebreide accessoires voor uitbreiding van de toepassingsgebieden zijn optioneel verkrijgbaar.
  • Voor elke schoonmaakklus (of het nu gaat om de fiets, outdooruitrusting, tuinmeubelen, de hond of nog veel meer) het juiste accessoire.
Specificaties

Technische gegevens

Drukbereik Lage druk
Wateropbrengst (l/min) max. 2
Accu-aangedreven apparaat
Accu type Lithium-ion accu
Looptijd accu (min) 15
Oplaadtijd accu (min) 180
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 2,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 277 x 234 x 293

Verpakkingsinhoud

  • Oplader: 7,2 V PS02 oplaadkabel (1 stuk)
  • Lithium-ion accu
  • Vlakstraalsproeier
  • Universele borstel
  • Aanzuigslang
  • Opbergbox

Uitvoering

  • Wateraanzuiging
  • Volume van watertank: 4 l
  • Slanglengte: 2.8 m
  • Geïntegreerd waterfilter
  • Apparaatfilter
Mobiele buitenreiniger OC 3 + Adventure
Videos
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Huisdieren/honden
  • Kinderwagens/buggy's
  • Tent/kampeeruitrusting
  • Laarzen/wandelschoenen
  • Speelgoed/loopauto's/loopwielen
Accessoires
Reinigingsmiddel