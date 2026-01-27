Onderweg een schone uitrusting - met de mobiele Kärcher reiniger inclusief Adventure Box met speciale accessoires voor het reinigen van uitrusting voor buitensport. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en afneembare watertank kun je de reiniger ook gebruiken zonder elektriciteits- of watervoorziening. Met een behoedzame maar efficiënte lagedrukvlakstraal is de reiniger ideaal voor gevoelige oppervlakken. Een LED-lamp geeft aan wanneer de accu bijna leeg is of wordt geladen. Voordelen van de Adventure Box: de universele borstel met zachte borstelharen kan op het hogedrukpistool worden bevestigd om hardnekkig vuil te verwijderen; met de aanzuigslang kan water worden aangezogen uit alternatieve waterbronnen zoals een vijver of reservoir; hoogwaardige microvezeldoek om apparatuur voor opbergen te drogen, en de accessoirebox kan eenvoudig worden opgeborgen en aan het apparaat bevestigd.