Mobiele buitenreiniger OC 3 + Adventure
Ideaal voor mobiel reinigen van uitrusting voor buitensport: de compacte Kärcher reiniger met lithium-ion accu en watertank. Inclusief Adventure Box met diverse accessoires als ideale uitbreiding.
Onderweg een schone uitrusting - met de mobiele Kärcher reiniger inclusief Adventure Box met speciale accessoires voor het reinigen van uitrusting voor buitensport. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en afneembare watertank kun je de reiniger ook gebruiken zonder elektriciteits- of watervoorziening. Met een behoedzame maar efficiënte lagedrukvlakstraal is de reiniger ideaal voor gevoelige oppervlakken. Een LED-lamp geeft aan wanneer de accu bijna leeg is of wordt geladen. Voordelen van de Adventure Box: de universele borstel met zachte borstelharen kan op het hogedrukpistool worden bevestigd om hardnekkig vuil te verwijderen; met de aanzuigslang kan water worden aangezogen uit alternatieve waterbronnen zoals een vijver of reservoir; hoogwaardige microvezeldoek om apparatuur voor opbergen te drogen, en de accessoirebox kan eenvoudig worden opgeborgen en aan het apparaat bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Intelligent opbergconceptHandige bergruimte voor spiraalslang en spuitpistool onder de afneembare watertank.
Geïntegreerde lithium-ion accuMobiel reinigen zonder stopcontact.
Adventure BoxVoor optimaal reinigen van buitenuitrusting onderweg.
Efficiënte, maar zachte lage druk
- Het voordeel van lage druk: efficiënte en tegelijkertijd zeer zachte reiniging, ideaal voor gevoelige oppervlakken.
Afneembare watertank
- Kan eenvoudig in de woning worden gevuld.
Compact en lichtgewicht apparaatontwerp
- Voor gebruik onafhankelijk van een wateraansluiting.
Grote keuze aan accessoires
- Uitgebreide accessoires voor uitbreiding van de toepassingsgebieden zijn optioneel verkrijgbaar.
- Voor elke schoonmaakklus (of het nu gaat om de fiets, outdooruitrusting, tuinmeubelen, de hond of nog veel meer) het juiste accessoire.
Specificaties
Technische gegevens
|Drukbereik
|Lage druk
|Wateropbrengst (l/min)
|max. 2
|Accu-aangedreven apparaat
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Looptijd accu (min)
|15
|Oplaadtijd accu (min)
|180
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|277 x 234 x 293
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 7,2 V PS02 oplaadkabel (1 stuk)
- Lithium-ion accu
- Vlakstraalsproeier
- Universele borstel
- Aanzuigslang
- Opbergbox
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Volume van watertank: 4 l
- Slanglengte: 2.8 m
- Geïntegreerd waterfilter
- Apparaatfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Huisdieren/honden
- Kinderwagens/buggy's
- Tent/kampeeruitrusting
- Laarzen/wandelschoenen
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen