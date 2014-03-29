DOMPELPOMPEN
Kärcher dompelpompen zijn uitgerust met een keramische glijringafdichting, een beproefde en geteste oplossing die vaak gebruikt wordt in de professionele sector. Deze hoogwaardige afdichting maakt de pompen meer robuust, verlengt de levensduur en maakt ze perfect voor veeleisend gebruik in de private sector. Onze dompelpompen voor vuil water vervoeren gemakkelijk vuil water van A naar B. Vlakzuigende dompelpompen pompen water weg tot een hoogte van slechts één millimeter, dit geeft een dweildroog resultaat. En de nieuwe vlakzuigende vuilwater dompelpomp voldoet aan beide vereisten en is dus geschikt voor verschillende toepassingen.
Toepassingen
Afhankelijk van het toepassingsgebied en de vervuilingsgraad van het verpompte water kunt u een dompelpomp voor schoon water of een vuilwaterpomp aanschaffen. In onderstaande tabel ziet u per toepassing welke producten het meest geschikt zijn.
Hoogtepunten
Onze vuilwaterpompen zijn robuust tot in de kern en hebben een bijzonder lange levensduur. Zij kunnen elke taak aan in de privé-sfeer, hoe moeilijk ook, en zij kunnen water wegpompen tot wel 15.000 liter per uur – afhankelijk van de prestatieklasse. De keramische glijringafdichting, die beschermd is door een oliekamer, verhoogt de levensduur van de dompelpompen nog eens aanzienlijk.
Dweildroge pompresultaten
Nadat de standvoetjes zijn ingeklapt, kunnen de vlakzuigende dompelpompen water wegpompen tot op 1 mm voor dweildroge resultaten.
Individuele instelling van de schakelhoogte
De schakelhoogte kan traploos worden ingesteld door de Level Sensor simpelweg te verschuiven.
Handige en snelle aansluiting
Snel en eenvoudig koppelen van de slang dankzij de Quick Connect-aansluiting.
Perfecte bescherming
De voorfilter, die ofwel geïntegreerd is in het toestel ofwel beschikbaar is als extra toebehoren, beschermt de pomp op een betrouwbare manier tegen verstoppingen.
Berekening van de pompcapaciteit
De beslissende factoren die nodig zijn bij een toepassing zijn de wateropbrengst en de werkdruk (= pomphoogte). Je kunt de berekende waardes gebruiken om de meest geschikte dompelpomp te kiezen uit de grafiek met de pompprestaties.
Voorbeeld van een berekening om de juiste dompelpomp te kiezen:
1. De keuze van de juiste dompelpomp hangt volledig af van het watervolume en kan als volgt worden berekend: een rechthoekige ruimte: lengte × breedte × gemiddelde diepte (m) × 1.000 = capaciteit van het bassin (l). Een cirkelvormige ruimte: diameter × diameter × gemiddelde diepte (m) × 0,78 × 1.000 = capaciteit van het bassis (l).
(Voorbeeld zwembad: 6 m × 3 m × 1 m × 1.000 = 18.000 l)
2. Je hebt de keuze uit een dompelpomp voor vuil water of een vlakafzuigende schoonwater dompelpomp, afhankelijk van het toepassingsgebied. Het overzicht van de toepassingen dat je verderop terugvindt, kan je helpen bij de keuze van de meest geschikte pomp.
(Voorbeeld: vlakafzuigende dompelpomp)
3. Raadpleeg het diagram dat voor jou van toepassing is en gebruik de grafieken van de pompen en die van een PrimoFlex® slang van 1" en 10 m lang of een stoffen slang van 1 1/4" en 10 m lang als richtlijn, afhankelijk van het type slang dat je wil gebruiken. Diameter en lengte van de slang zijn namelijk ook bepalend bij de effectieve capaciteit van een pomp.
(Voorbeeld: 1" PrimoFlex® slang)
Voorbeeld van de uitkomst van een berekening:
Op het punt waar de curves van de slang en die van de pomp elkaar kruisen, kun je de geschatte overeenkomstige wateropbrengst aflezen. Deel het watervolume dat je eerder hebt berekend door de genoteerde wateropbrengst (deze kun je terugvinden op de horizontale as). Op deze manier ontdek je de verwachte duur van de pomp uitgedrukt in uren.
Indien je te maken hebt met een hoogteverschil* bij het wegpompen van het water, moet je simpelweg de curve voor de desbetreffende slang naar boven verschuiven met het respectievelijk aantal meters.
(Voorbeeld: max. hoogteverschil = 1 m; de curve moet 1 meter naar boven worden verschoven op de verticale as.)
Het snijpunt voor de SP 2 Flat ligt op ongeveer 3.200 l/u, en die voor de SP 6 Flat Inox op ongeveer 5.000 l/u. Dit resulteert in een pompduur van ongeveer 5,5 u bij de SP 2 Flat. De SP 6 Flat Inox heeft hier slechts 3,5 u voor nodig, wat maakt dat deze pomp de beste oplossing is voor deze toepassing.
* Hoogteverschil tussen het wateroppervlak en het uiteinde van de slang
Accessoires
Als leverancier van totaaloplossingen, bieden wij onze klanten een ruim aanbod aan hoogkwalitatieve en originele accessoires en onderdelen. Er zijn per slot van rekening veel verschillende gebruiksmogelijkheden rondom het huis voor onze beproefde pompsystemen. Met de originele accessoires van Kärcher ben je altijd ideaal uitgerust voor elke situatie.
Handige stoffen slang
De flexibele stoffen slang met roestvrij stalen slangklem met vleugelschroef kan zonder gereedschap worden aangesloten en gemakkelijk worden opgeborgen.
Betrouwbare match
Spiraal- en tuinslangen zijn perfect geschikt voor de aansluiting elke Kärcher pomp.
Eenvoudige aansluiting
Met de Kärcher adapters en aansluitstukken kunnen de slangen eenvoudig en betrouwbaar worden aangesloten aan de respectievelijke pompen.
Perfect uitgerust
De afneembare voorfilter verhoogt de functionele betrouwbaarheid van jouw dompelpomp en beschermt de rotor tegen verstoppingen.
Video's
Bekijk hieronder enkele demonstratievideo's.