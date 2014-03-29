DOMPELPOMPEN

Voorbeeld van een berekening om de juiste dompelpomp te kiezen:

1. De keuze van de juiste dompelpomp hangt volledig af van het watervolume en kan als volgt worden berekend: een rechthoekige ruimte: lengte × breedte × gemiddelde diepte (m) × 1.000 = capaciteit van het bassin (l). Een cirkelvormige ruimte: diameter × diameter × gemiddelde diepte (m) × 0,78 × 1.000 = capaciteit van het bassis (l).

(Voorbeeld zwembad: 6 m × 3 m × 1 m × 1.000 = 18.000 l)



2. Je hebt de keuze uit een dompelpomp voor vuil water of een vlakafzuigende schoonwater dompelpomp, afhankelijk van het toepassingsgebied. Het overzicht van de toepassingen dat je verderop terugvindt, kan je helpen bij de keuze van de meest geschikte pomp.

(Voorbeeld: vlakafzuigende dompelpomp)



3. Raadpleeg het diagram dat voor jou van toepassing is en gebruik de grafieken van de pompen en die van een PrimoFlex® slang van 1" en 10 m lang of een stoffen slang van 1 1/4" en 10 m lang als richtlijn, afhankelijk van het type slang dat je wil gebruiken. Diameter en lengte van de slang zijn namelijk ook bepalend bij de effectieve capaciteit van een pomp.

(Voorbeeld: 1" PrimoFlex® slang)