eco!Booster
Maak kennis met de nieuwe, ultra-efficiënte Kärcher eco!Booster! Met een 50 procent hogere reinigingsprestatie reinig je nu nog sneller en gemakkelijker gevoelige oppervlakken dan met een conventionele vlakstraalsproeier. Wat vooral indrukwekkend is, is dat het een 50 procent hogere water- en energie-efficiëntie biedt, waardoor waardevolle hulpbronnen worden bespaard. Bij hardnekkig vuil kan je het opzetstuk verwijderen om afzonderlijke plekken schoon te maken.
eco!Booster 120 voor K 2 en K 3 modellen
De eco!Booster 120 is geschikt voor alle Kärcher K 2 en K 3 klasse hogedrukreinigers. Hier vindt u snel het juiste model voor uw K 2 of K 3 hogedrukreiniger.
eco!Booster 130 voor K 4 modellen
De eco!Booster 130 is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de K 4-klasse. Hier vind je snel het juiste model voor je K 4 hogedrukreiniger.
eco!Booster 145 voor K 5 modellen
De eco!Booster 145 is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de K 5-klasse. Hier vind je snel het juiste model voor je K 5 hogedrukreiniger.
eco!Booster 180 voor K 7 modellen
De eco!Booster 180 is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de K 7-klasse. Hier vind je snel het juiste model voor je K 7 hogedrukreiniger.
Meer reinigingsprestaties
Sneller perfecte resultaten behalen: de eco!Booster zet nieuwe normen bij het reinigen van gevoelige oppervlakken. Het vuil wordt over een veel grotere breedte verwijderd dan de klassieke vlakstraal en is zeer gelijkmatig. Hierdoor wordt het vuil bijzonder effectief verwijderd.
Grotere energie-efficiëntie
Meer reinigingsvermogen, minder energie: met de eco!Booster reinig je hetzelfde oppervlak in aanzienlijk minder tijd met dezelfde hogedrukreiniger.
Grotere water-efficiëntie
Krachtig tegen vuil, vriendelijk voor hulpbronnen: efficiënt en snelle reiniging met de eco!Booster bespaart water.
Tot wel 25% minder geluid.
Verbeterde reinigingsprestaties en toch stiller: het speciale ontwerp van de eco!Booster zorgt voor een waargenomen geluidsreductie van wel 25%*** bij gebruik met onze Home & Garden hogedrukreinigers en 15% bij gebruik met onze Professional apparaten.
* Vergeleken met de reinigingskracht van de vlakstraalsproeier.
** Gebaseerd op 50% meer oppervlak dat kan worden gereinigd met dezelfde hoeveelheid energie en water vergeleken met de klassieke spuitlans.
*** Vergeleken met het gebruik van de Kärcher standaard vlakstraal. De exacte waarde kan variëren afhankelijk van het gebruikte apparaat.
Gewoon onmisbaar!
Het vermogen om zelfs kwetsbare oppervlakken krachtig en efficiënt te reinigen, maakt de eco!Booster tot een echte alleskunner.
Gevelreiniging
Vuil in de spleten van ruwe geveloppervlakken is bijzonder hardnekkig. Dankzij het hoge reinigingsvermogen en de efficiëntie van de eco!Booster verwijder je snel en moeiteloos niet alleen fijne stof- en roetdeeltjes, maar ook aangroei zoals organische groei en mos.
Houten oppervlakken
De eco!Booster is de nieuwe maatstaf voor het efficiënt reinigen van houten oppervlakken. Ook gevoele oppervlakken die je normaal niet met een hogedrukreiniger zou durven reinigen. Of het nu gaat om het reinigen van houten meubels of schuttingen in particuliere tuinen of om het professioneel reinigen van complete houten gevels, bekledingen of looppaden: met een 50 procent hoger oppervlaktevermogen dan een conventionele vlakstraalsproeier bespaart de krachtige eco!Booster overal tijd, middelen en geld.
Voertuigreiniging
Bij het reinigen van voertuigen gaat het niet alleen om het verbeteren van de uitstraling ervan. Het regelmatig verwijderen van vuil zoals pollen, insectenresten, strooizout etc. is de basis voor zorg die de waarde van het voertuig behoudt. Ondanks de verhoogde efficiëntie doet de eco!Booster dit op een bijzonder zuinige maar krachtige manier.
Toename van de reinigingsprestaties met 50% in laboratoriumvergelijking bevestigd door onafhankelijk instituut*
De laboratoriumvergelijking uitgevoerd door het onafhankelijke instituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH toonde een 50% toename in reinigingsprestaties met de Kärcher eco!Booster**. De Kärcher eco!Boosters werden vergeleken met het geschikte equivalent van de Kärcher standaard vlakstraal***, elk in alle klassen K 4 tot K 7. Naast de toegenomen reinigingsbreedte toont de laboratoriumvergelijking ook de resulterende 50% toename in water- en energie-efficiëntie.
Voor de laboratoriumtest werd een meertraps testmethode toegepast. Naast de test op gekleurde panelen, die gereinigd moesten worden, werd de reiniging ook uitgevoerd op echte verweerde houten vloerdelen. De resulterende optimale reinigingsafstand werd met behulp van een straalsensor omgezet in een meetbare reinigingsbreedte. Hierdoor kon de extra reinigingsprestatie van de eco!Booster worden aangetoond.
* Met de Kärcher eco!Booster vergeleken met de Kärcher standaard vlakstraalsproeier.
** Inclusief de Kärcher eco!Booster 120 / 130 / 145 / 180.
*** Standaard vlakke straal varieert afhankelijk van de omvang van de accessoires van het apparaat (Vario Power Jet of Multi Jet).