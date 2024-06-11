Houten oppervlakken

De eco!Booster is de nieuwe maatstaf voor het efficiënt reinigen van houten oppervlakken. Ook gevoele oppervlakken die je normaal niet met een hogedrukreiniger zou durven reinigen. Of het nu gaat om het reinigen van houten meubels of schuttingen in particuliere tuinen of om het professioneel reinigen van complete houten gevels, bekledingen of looppaden: met een 50 procent hoger oppervlaktevermogen dan een conventionele vlakstraalsproeier bespaart de krachtige eco!Booster overal tijd, middelen en geld.