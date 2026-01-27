eco!Booster 120
Ideaal voor gevoelige oppervlakken - de eco!Booster biedt een 50 % hogere reinigingsprestatie in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher en bespaart water, energie en tijd.
Efficiënt en grondig reinigen van gevoelige oppervlakken was nog nooit zo eenvoudig, snel en hulpbronbesparend. Met een 50 procent hogere reinigingsprestatie en hetzelfde verbruik van hulpbronnen biedt de eco!Booster een 50 procent hogere water- en energie-efficiëntie in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher. Dit is bevestigd door een onafhankelijk testinstituut. Dit maakt een zeer grondige en snelle procedure mogelijk en bespaart tijd, water en energie. Dankzij de zeer gelijkmatige verwijdering wordt vuil bijzonder effectief verwijderd en kunnen zelfs gevoelige materialen zoals geverfde oppervlakken of hout zonder aarzeling worden gereinigd. Tegelijkertijd biedt de eco!Booster een indrukwekkend bedieningsgemak: met een hogere reinigingsprestatie is het waargenomen geluidsniveau tijdens het gebruik tot 25 procent lager in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher. De eco!Booster 120 is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van klasse K 2 en K 3.
Kenmerken en voordelen
50 % hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher.
- Grondig, snel en duurzamer schoonmaken.
50 % hogere waterefficiëntie*
- Waterbesparing.
50 % hogere energie-efficiëntie*
- Energiesparend.
Waargenomen volumereductie tot 25 %**.
- Aangenamer geluid tijdens gebruik.
Zeer veelzijdig in gebruik
- Bijzonder geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals verf of hout.
Compatibel met alle Kärcher hogedrukreinigers van klasse K 2 en K 3.
- Perfect voor een volgende upgrade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|452 x 104 x 42
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist. /
* Gebaseerd op 50 % meer oppervlakte die kan worden gereinigd met dezelfde hoeveelheid energie en water in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher. /
** Vergeleken met het waargenomen volume bij gebruik van de standaard vlakstraal van Kärcher. De exacte waarde kan variëren afhankelijk van het gebruikte apparaat.
Compatibele apparaten
Actuele producten
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K Mini
- K Mini Plus
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Gevels van kleinere huizen
- Schuttingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
Reserveonderdelen eco!Booster 120
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.