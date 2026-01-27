eco!Booster 145 (K5)
Ideaal voor gevoelige oppervlakken - de eco!Booster biedt 50% hogere reinigingsprestaties vergeleken met de standaard vlakstraal van Kärcher en bespaart daardoor water, energie en tijd.
Efficiënt en grondig reinigen van gevoelige oppervlakken was nog nooit zo eenvoudig, snel en hulpbronnenbesparend. Want met een 50 procent hogere reinigingsprestatie bij hetzelfde verbruik van hulpbronnen biedt de eco!Booster 50 procent hogere water- en energie-efficiëntie vergeleken met de standaard vlakstraal van Kärcher. Dit werd bevestigd door een onafhankelijk testinstituut. Dit maakt een zeer grondige en snelle procedure mogelijk en bespaart tijd, water en energie. Dankzij de zeer gelijkmatige verwijdering wordt vuil bijzonder effectief verwijderd en kunnen zelfs gevoelige materialen zoals geverfde oppervlakken of hout zonder zorgen worden gereinigd. Tegelijkertijd overtuigt de eco!Booster qua bediening: dankzij de hogere reinigingsprestaties is het waargenomen geluidsniveau tijdens het gebruik tot 25 procent lager in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher. Als het opzetstuk van de straallans wordt verwijderd, kan hardnekkig vuil worden verwijderd. De eco!Booster 145 is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van klasse K 5.
Kenmerken en voordelen
50 % hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher.
- Grondig, snel en duurzamer schoonmaken.
50 % hogere waterefficiëntie*
- Waterbesparing.
50 % hogere energie-efficiëntie*
- Energiesparend.
Waargenomen volumereductie tot 25 %**.
- Aangenamer geluid tijdens gebruik.
Verwijderbare bevestiging
- Flexibiliteit in gebruik en opslag.
Met één hand te verwijderen hulpstuk via ontgrendelknoppen
- Eenvoudige en gemakkelijke deïnstallatie.
Zeer veelzijdig in gebruik
- Bijzonder geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals verf of hout.
Compatibel met alle Kärcher klasse K 5 hogedrukreinigers
- Perfect voor een volgende upgrade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|615 x 108 x 51
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist. /
* Gebaseerd op 50 % meer oppervlakte die kan worden gereinigd met dezelfde hoeveelheid energie en water in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher. /
** Vergeleken met het waargenomen volume bij gebruik van de standaard vlakstraal van Kärcher. De exacte waarde kan variëren afhankelijk van het gebruikte apparaat.
Compatibele apparaten
Actuele producten
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Anti-Twist
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Gevels van kleinere huizen
- Schuttingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
Reserveonderdelen eco!Booster 145 (K5)
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.