Hogedrukpistolen

Kärcher Spuitpistool

Spuitpistool

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Kärcher Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)

Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)

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Kärcher Servo Control-regelaar

Servo Control-regelaar

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