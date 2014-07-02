Meervoudige sproeiers

Kärcher Drievoudige sproeiers

Drievoudige sproeiers

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Kärcher Drievoudige sproeier, touchless (contactloos omschakelbaar)

Drievoudige sproeier, touchless (contactloos omschakelbaar)

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Kärcher Variosproeier met verstelbare hoek 0–90°

Variosproeier met verstelbare hoek 0–90°

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