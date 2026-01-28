Wielofunkcyjna lanca spryskująca oferuje 5 rodzajów strumienia w jednym: Strumień do nanoszenia środka czyszczącego, wysokociśnieniowy strumień wachlarzowy, strumień rotacyjny, strumień punktowy oraz szeroki niskociśnieniowy strumień wachlarzowy. Odpowiedni strumień wybiera się łatwo poprzez przekręcenie regulatora. Oznacza to, że czasochłonna wymiana lancy spryskującej nie jest już konieczna. Lanca wielofunkcyjna pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher od K 3 do K 5. Wszechstronne urządzenie przy domu, w ogrodzie i do samochodu.