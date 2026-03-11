DB 180 Dirt Blaster pentru K 7
Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune ridicată pentru aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasa K 7. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu.
Curățare deosebit de persistentă: freza de murdărie cu duză rotativă superioară pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu înaltă presiune din clasa K 7. Cu jetul punctiform rotativ și performanțele mari de suprafață, chiar și murdăria atmosferică, cum ar fi cea de pe suprafețe cu mușchi sau afectate de intemperii, poate fi îndepărtată cu ușurință.
Caracteristici si beneficii
Jet punctiform rotativ
- Dizolva eficient chiar si cele mai rezistente depuneri de mizerie de pe suprafete sensibile
Curatare eficace cu presiune mare
- Curatare adecvata pentru murdarii rezistente
Performanță de curățare cu 100% mai mare comparativ cu jetul plat standard Kärcher.
- Pentru curățare eficientă și rapidă.
Conexiune lance
- Foarte uşor de folosit
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|450 x 41 x 41
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Chiar și murdăria persistentă
- Grădină și ziduri de piatră
- Mușchi