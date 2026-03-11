Curățare deosebit de persistentă: freza de murdărie cu duză rotativă superioară pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu înaltă presiune din clasa K 7. Cu jetul punctiform rotativ și performanțele mari de suprafață, chiar și murdăria atmosferică, cum ar fi cea de pe suprafețe cu mușchi sau afectate de intemperii, poate fi îndepărtată cu ușurință.