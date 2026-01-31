Duza practică pentru spații înguste este un accesoriu util pentru curățarea în locuri greu accesibile și spații înguste. Este potrivită pentru toate aparatele Kärcher din seriile SE 4, SE 5 și SE 6. Oferă rezultate excelente pe mobilierul tapițat și în mașină într-un mod convenabil și fără efort. Duza îngustă pulverizează soluția de curățare adânc în fibre și o aspiră înapoi împreună cu murdăria dizolvată, îndepărtând eficient murdăria și mirosurile.