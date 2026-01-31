Duza de extracție prin pulverizare pentru spații înguste

Duza practică pentru spații înguste, ca accesoriu pentru aparatele de curățat cu aspirare prin pulverizare, permite curățarea eficientă chiar și în locuri greu accesibile și în spații înguste de pe mobila tapițată sau în mașină.

Duza practică pentru spații înguste este un accesoriu util pentru curățarea în locuri greu accesibile și spații înguste. Este potrivită pentru toate aparatele Kärcher din seriile SE 4, SE 5 și SE 6. Oferă rezultate excelente pe mobilierul tapițat și în mașină într-un mod convenabil și fără efort. Duza îngustă pulverizează soluția de curățare adânc în fibre și o aspiră înapoi împreună cu murdăria dizolvată, îndepărtând eficient murdăria și mirosurile.

Caracteristici si beneficii
Duza de extracție prin pulverizare pentru spații înguste: Potrivit pentru toate aparatele de curățat prin pulverizare și aspirare din modelele Kärcher SE 4, SE 5 și SE 6
Duza de extracție prin pulverizare pentru spații înguste: Functie de spalare si aspirare
Flexibil, inclusiv în zonele înguste sau în zonele greu accesibile.
Duza de extracție prin pulverizare pentru spații înguste: Tehnologia de extracție prin pulverizare dovedită Kärcher
Pentru rezultate optime de curățare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Diametru nominal standard (mm) 35
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 241 x 44 x 65
Domenii de intrebuintare
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)