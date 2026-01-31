Duză pentru tapițerie SE
Duza de spălare a tapițeriei, destinată aspiratoarelor cu pulverizare, este un accesoriu ideal pentru curățarea în profunzime a mobilierului tapițat, scaunelor auto și îndepărtarea petelor de pe covoare.
Duza practică de spălare a tapițeriei pentru aparatele de aspirare prin pulverizare impresionează prin puterea de curățare îmbunătățită. Designul ergonomic permite o manipulare ușoară și confortabilă. Este perfectă pentru curățarea profundă a fibrelor din mobilierul tapițat, covoare, scaune auto și alte suprafețe textile. Duza compactă are o lățime de lucru de 88 milimetri și include o fereastră transparentă pentru monitorizarea ușoară a procesului de curățare. Poate fi utilizată ca accesoriu la toate aparatele de curățat cu aspirare prin pulverizare din seriile SE 4, SE 5 și SE 6.
Caracteristici si beneficii
Potrivit pentru toate aparatele de curățat prin pulverizare și aspirare din modelele Kärcher SE 4, SE 5 și SE 6
Functie de spalare si aspirarePentru curățarea temeinică, în profunzime a fibrelor, a mobilierului tapițat, covoarelor, scaunelor auto și a multor alte suprafețe textile.
Fereastră transparentă de inspecțiePermite un control continuu al procesului de curățare în timpul lucrului.
Tehnologia de extracție prin pulverizare dovedită Kärcher
- Pentru rezultate optime de curățare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Lățime de lucru (mm)
|88
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|88 x 74 x 141
Domenii de intrebuintare
- Mobilier tapițat
- Scaune auto
- Mobilier de grădină/terasă/balcon