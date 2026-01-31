Duză pentru tapițerie SE

Duza de spălare a tapițeriei, destinată aspiratoarelor cu pulverizare, este un accesoriu ideal pentru curățarea în profunzime a mobilierului tapițat, scaunelor auto și îndepărtarea petelor de pe covoare.

Duza practică de spălare a tapițeriei pentru aparatele de aspirare prin pulverizare impresionează prin puterea de curățare îmbunătățită. Designul ergonomic permite o manipulare ușoară și confortabilă. Este perfectă pentru curățarea profundă a fibrelor din mobilierul tapițat, covoare, scaune auto și alte suprafețe textile. Duza compactă are o lățime de lucru de 88 milimetri și include o fereastră transparentă pentru monitorizarea ușoară a procesului de curățare. Poate fi utilizată ca accesoriu la toate aparatele de curățat cu aspirare prin pulverizare din seriile SE 4, SE 5 și SE 6.

Caracteristici si beneficii
Potrivit pentru toate aparatele de curățat prin pulverizare și aspirare din modelele Kärcher SE 4, SE 5 și SE 6
Potrivit pentru toate aparatele de curățat prin pulverizare și aspirare din modelele Kärcher SE 4, SE 5 și SE 6
Functie de spalare si aspirare
Functie de spalare si aspirare
Pentru curățarea temeinică, în profunzime a fibrelor, a mobilierului tapițat, covoarelor, scaunelor auto și a multor alte suprafețe textile.
Fereastră transparentă de inspecție
Fereastră transparentă de inspecție
Permite un control continuu al procesului de curățare în timpul lucrului.
Tehnologia de extracție prin pulverizare dovedită Kärcher
  • Pentru rezultate optime de curățare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Diametru nominal standard (mm) 35
Lățime de lucru (mm) 88
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 88 x 74 x 141
Domenii de intrebuintare
  • Mobilier tapițat
  • Scaune auto
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon