Mânerul ergonomic de susținere îmbunătățește considerabil confortul la curățarea suprafețelor mari de covoare cu aparatele de curățat prin aspirare și pulverizare Kärcher. Acesta permite ghidarea precisă și ușoară a duzei de aspirare. Se atașează simplu la tubul de aspirare și oferă o operare confortabilă cu două mâini, potrivită atât pentru stângaci, cât și pentru dreptaci. Compatibil cu toate modelele Kärcher din seriile SE 4, SE 5 și SE 6.