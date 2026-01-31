Mâner de susținere pentru curățarea suprafețelor mari
Mânerul ergonomic de susținere este accesoriul ideal pentru curățarea confortabilă a suprafețelor mari de covoare folosind aparatele de curățat prin pulverizare-extracție Kärcher.
Mânerul ergonomic de susținere îmbunătățește considerabil confortul la curățarea suprafețelor mari de covoare cu aparatele de curățat prin aspirare și pulverizare Kärcher. Acesta permite ghidarea precisă și ușoară a duzei de aspirare. Se atașează simplu la tubul de aspirare și oferă o operare confortabilă cu două mâini, potrivită atât pentru stângaci, cât și pentru dreptaci. Compatibil cu toate modelele Kärcher din seriile SE 4, SE 5 și SE 6.
Caracteristici si beneficii
Potrivit pentru toate aparatele de curățat prin pulverizare și aspirare din modelele Kärcher SE 4, SE 5 și SE 6
Mâner ergonomic potrivit pentru stângaci și dreptaciUtilizare convenabilă datorită funcționării ambidextru.
Mâner reglabil pe înălțimePoziția mânerului poate fi ajustată individual la înălțimea utilizatorului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|121 x 66 x 127