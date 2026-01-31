Mâner de susținere pentru curățarea suprafețelor mari

Mânerul ergonomic de susținere este accesoriul ideal pentru curățarea confortabilă a suprafețelor mari de covoare folosind aparatele de curățat prin pulverizare-extracție Kärcher.

Mânerul ergonomic de susținere îmbunătățește considerabil confortul la curățarea suprafețelor mari de covoare cu aparatele de curățat prin aspirare și pulverizare Kärcher. Acesta permite ghidarea precisă și ușoară a duzei de aspirare. Se atașează simplu la tubul de aspirare și oferă o operare confortabilă cu două mâini, potrivită atât pentru stângaci, cât și pentru dreptaci. Compatibil cu toate modelele Kärcher din seriile SE 4, SE 5 și SE 6.

Caracteristici si beneficii
Mâner de susținere pentru curățarea suprafețelor mari: Potrivit pentru toate aparatele de curățat prin pulverizare și aspirare din modelele Kärcher SE 4, SE 5 și SE 6
Mâner de susținere pentru curățarea suprafețelor mari: Mâner ergonomic potrivit pentru stângaci și dreptaci
Utilizare convenabilă datorită funcționării ambidextru.
Mâner de susținere pentru curățarea suprafețelor mari: Mâner reglabil pe înălțime
Poziția mânerului poate fi ajustată individual la înălțimea utilizatorului.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Diametru nominal standard (mm) 35
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 121 x 66 x 127