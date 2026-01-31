Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 și 6
Curățarea rapidă a pantofilor fără picurare: Shoe!Cleaner este accesoriul perfect pentru curățarea completă a încălțămintei sportive și casual. Pentru aparatele de curățat cu spray-extracție SE 3 Compact, 4, 5 și 6.
Kärcher Shoe!Cleaner este un accesoriu inovator care curăță rapid și temeinic diverse tipuri de încălțăminte sport sau casual, fără a lăsa picături. Acesta permite curățarea pantofilor de alergare, ghetelelor sau pantofilor eleganți în interiorul casei, fără a face mizerie. Peria înlocuibilă asigură o curățare profundă atât a tălpilor, cât și a părții superioare a încălțămintei, iar periile moi protejează materialele delicate. În plus, funcția de aspirare a apei accelerează uscarea pantofilor. Sistemul de autocurățare previne murdărirea accesoriilor în timpul utilizării. Shoe!Cleaner este partenerul ideal pentru aparatele de curățare SE 3 Compact, SE 4, SE 5 și SE 6, oferind o soluție completă pentru întreținerea pantofilor.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie inovatoare Kärcher pentru rezultate excelente de curățarePeria înlocuibilă pentru curățarea completă a tălpilor și a fețelor pantofilor. Aplicare fără picurare, deoarece apa este aspirată automat în timpul procesului de curățare. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile.
Manipulare simplă și comodăFuncția de curățare a sistemului previne murdărirea accesoriilor în timpul operațiunilor de curățare. Mâinile rămân curate, iar accesoriile pot fi depozitate imediat după utilizare. Operare intuitivă.
Perii moiMurdăria este îndepărtată de pe pantofi complet, dar delicat. Nu lasă urme în timpul curățării suprafețelor sensibile.
Potrivit pentru aparatele de curățat cu spray-extracție SE 3 Compact, SE 4, SE 5 și SE 6 de la Kärcher
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|124 x 65 x 44
Video
Domenii de intrebuintare
- Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie