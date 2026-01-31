Kärcher Shoe!Cleaner este un accesoriu inovator care curăță rapid și temeinic diverse tipuri de încălțăminte sport sau casual, fără a lăsa picături. Acesta permite curățarea pantofilor de alergare, ghetelelor sau pantofilor eleganți în interiorul casei, fără a face mizerie. Peria înlocuibilă asigură o curățare profundă atât a tălpilor, cât și a părții superioare a încălțămintei, iar periile moi protejează materialele delicate. În plus, funcția de aspirare a apei accelerează uscarea pantofilor. Sistemul de autocurățare previne murdărirea accesoriilor în timpul utilizării. Shoe!Cleaner este partenerul ideal pentru aparatele de curățare SE 3 Compact, SE 4, SE 5 și SE 6, oferind o soluție completă pentru întreținerea pantofilor.