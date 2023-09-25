Čišćenje kamina

Zašto ne treba koristiti običan usisivač?

Kućni usisivači nisu prikladni za usisavanje ložišta. Sitne čestice pepela začepiće filter i usisnu turbinu, pa dolazi do pada snage, a u najgorem slučaju može pregoreti motor. Bolje je koristiti usisivač za pepeo uz koji ćete posao obaviti bez kovitlanja prašine i na zgodan način.

Filteri usisivača za pepeo napravljeni su tako da pouzdano usisavaju čak i sitne čestice pepela. Štaviše, usisivači za pepeo moraju da ispune nekoliko zahteva za bezbednost: metalno usisno crevo i prihvatna posuda otporna na plamen sprečavaju da zaostali žar ošteti usisivač ili, u najgorem slučaju, da dođe do tinjajuće vatre.

Radi delotvornog čišćenja filtera, da bi se sprečilo zagušenje, usisivači za pepeo takođe imaju odgovarajuću funkciju čišćenja. Kod pojedinih modela možete pritiskom na dugme promeniti smer protoka vazduha kako biste delotvorno očistili filter. Na taj način ne podiže se prašina, jer se ona sprovodi pravo u prihvatnu posudu.