Čišćenje kamina
Topla vatra iz otvorenog kamina daje savršen ugođaj za prijatno veče kod kuće, a uz pucketanje se osećate opušteno i zadovoljno. Međutim, grejanje drvetom ima svojih mana: pre nego što ponovo zapalite vatru, potrebno je očistiti kamin i ukloniti pepeo iz ložišta.
Čišćenje zaostalog pepela
Metenje pepela iz kamina pomoću đubrovnika i četke prljav je i nezgrapan posao, jer se pepeo brzo i lako uskovitla. Zato je pametno čistiti pepeo usisivačem. Obični usisivači ne mogu se, međutim, nositi sa pepelom, pa ih ne treba koristiti za ove poslove.
Zašto ne treba koristiti običan usisivač?
Kućni usisivači nisu prikladni za usisavanje ložišta. Sitne čestice pepela začepiće filter i usisnu turbinu, pa dolazi do pada snage, a u najgorem slučaju može pregoreti motor. Bolje je koristiti usisivač za pepeo uz koji ćete posao obaviti bez kovitlanja prašine i na zgodan način.
Filteri usisivača za pepeo napravljeni su tako da pouzdano usisavaju čak i sitne čestice pepela. Štaviše, usisivači za pepeo moraju da ispune nekoliko zahteva za bezbednost: metalno usisno crevo i prihvatna posuda otporna na plamen sprečavaju da zaostali žar ošteti usisivač ili, u najgorem slučaju, da dođe do tinjajuće vatre.
Radi delotvornog čišćenja filtera, da bi se sprečilo zagušenje, usisivači za pepeo takođe imaju odgovarajuću funkciju čišćenja. Kod pojedinih modela možete pritiskom na dugme promeniti smer protoka vazduha kako biste delotvorno očistili filter. Na taj način ne podiže se prašina, jer se ona sprovodi pravo u prihvatnu posudu.
Bezbedan rad uz usisivač za pepeo
Pre početka rada treba ostaviti pepeo da se ohladi na temperaturu ispod 40 °C. Žaračem proverite da li ima žara na većim komadima drveta. S usisavanjem počnite tek kada se uverite da nigde nema skrivenog žara u kaminu. Koristi se isključivo metalno crevo za usisavanje bez pričvršćenog nastavka.
Nakon što ste usisali pepeo u prihvatnu posudu, potrebno ju je isprazniti. Zato pri kupovini usisivača birajte model koji se lako otvara i prazni, sa što manje kontakta sa prljavštinom. Brzorastavne spojnice olakšavaju skidanje usisne glave, na primer. Zatim se vreća za smeće navlači preko prihvatne posude i pažljivo izvrće naopačke. Tako se sprečava da prašina dospe u okruženje.
Još mogućnosti primene
Usisivač za pepeo možete koristiti i za druge poslove, osim za usisavanje pepela iz kamina. Čišćenje kotla na pelet ili peći podjednako je lako i praktično. Usisivač za pepeo lako uklanja hladan pepeo i čađ iz ognjišta i roštilja na drveni ugljen.
Mnogi usisivači za pepeo poseduju dodatni nastavak za tvrde podove koji omogućava usisavanje iverja, manjih komada drveta i prašine oko kamina. Ovakav uređaj je praktičan i kod renoviranja, bilo da se radi o krupnoj prljavštini ili sitnoj prašini, snažan usisivač za pepeo lako će usisati sve.
Čišćenje uporne nečistoće na čađavom staklu peći
Ako vaša peć ima stakleno okno, i njega treba redovno čistiti. Temeljno čišćenje često predstavlja problem, jer otvoreni plamen za sobom ostavlja posebno tvrdokorne ostatke na staklu. Uobičajeni načini čišćenja, npr. trljanje i ribanje četkom i vodom, novinama ili hemijskim sredstvima, često nisu potpuno uspešni, a pored toga su zamorni i dugo traju.
Bolje rezultate ćete lakše postići paročistačem. Vrela para zajedno sa fizičkim dejstvom krpe i nastavka sa četkom veoma je delotvorna. Nakon toga obrišite staklo suvom krpom. Ovim postupkom potpuno zaobilazite dodatna sredstva za čišćenje.
Saveti za smanjenje količine nastale čađi
Drvo koje nije spremno za upotrebu nakon kupovine treba složiti i osušiti pre sagorevanja u kaminu. Vlažno drvo ima nižu toplotnu moć, uz pojačano oslobađanje dima i čađi: peć i njeno okruženje brže će se zaprljati i potrebno je češće čistiti kamin. Maksimalni sadržaj vlage ogrevnog drveta za upotrebu u kaminu čak je propisan zakonom, treba da iznosi najviše 25 posto.
Za proveru se može koristiti merni uređaj ili „trik”, npr. proba noktom, za šta je ipak potrebno iskustvo. Ako uspete da napravite udubljenje noktom na strani reza na kojoj su godovi, treba ga ostaviti da se suši još nekoliko meseci. Za skladištenje treba odabrati mesto zaštićeno od vremenskih uticaja s dobrim strujanjem vazduha, npr. drva složena uz šupu ili garažu u bašti.