Multifunkcionalan pištolj za prskanje Plus
Četiri slike raspršivanja, okretljivi komforni rukohvat, i membranska tehnologija za zadatke bez suvišnog kapanja: multifunkcionalni pištolj za prskanje Plus idealno je podesan za zahtevno zalivanje.
Zahtevni zadaci za zalivanje kod biljaka sa različitim potrebama daju se sasvim jednostavno obaviti sa multifunkcionalnim pištoljem za prskanje Plus. Savremena membranska tehnologija, koju je Kärcher razvio, garantuje kod svakog angažmana glavu za raspršivanje bez suvišnog kapanja – čak i kod promene slike raspršivanja. Prema potrebi može membrana na disku za brizgaljku da se skine i očisti – kako bi se stalno postizao isti rezultat raspršivanja. Okretljivi rukohvat, sa kojim blokirajući okidač može da se usmeri prema napred ili prema nazad, omogućava individualni komfor pri opsluživanju. Osim toga ovaj model raspolaže sa 4 slike raspršivanja: brizgajući mlaz, tačkasti mlaz, pljosnati mlaz, kao i fino raspršena magla. Ovaj je podesan za blago navodnjavanje osetljivih biljaka, dok sa brizgaljkom na idealan način mogu da se zalivaju biljne i cvetne leje. Za manje radove na čišćenju u bašti preporučljiv je tačkasti mlaz. A putem regulacionog ventila, podesivog jednom rukom, može da se podesi količina vode u skladu sa potrebom. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu da se priključe na Vaše baštensko crevo.
Obeležja i prednosti
Specijalna membranska tehnologija
- Obezbeđuje sigurno korišćenje bez kapanja čak i kod promene slike raspršivanja, kao i kod zaustavljanja vode.
Okretljivi rukohvat
- Mogućnost za individualno opsluživanje sa rukohvatom zaokretljivim prema napred ili prema nazad.
Ergonomski ventil za regulaciju
- Regulisanje količine protoka vode na prskalici sa samo jednom rukom.
Jednostavno bravljenje okidača
- Za komforno i permanentno zalivanje.
Mogućnost biranja četiri slike raspršivanja sa uskočnom funkcijom: brizganje, horizontalni pljosnati mlaz, kapljični mlaz, raspršena magla
- Za svaku oblast primene pravilna slika raspršivanja.
Elementi od mekane plastike
- Za sprečavanje isklizavanja, za više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Samostalno pražnjenje
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Moguće skidanje diska brizgaljke
- Za čišćenje membrane i začepljenih mlaznica.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|240 x 70 x 127
Oprema
- Broj mlazova: 4
- Okretljivi rukohvat
- Zatvaranje na ručki
- Količina vode se može regulisati
- Funkcija samopražnjenja
- Elementi od mekane plastike
