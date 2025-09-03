Adapter za unutrašnju slavinu
Spojnica za unutrašnju slavinu Omogućava povezivanje baštenskog creva sa slavinom u kući. Jednostavno spajanje zahvaljujući mesinganom unutrašnjem navoju sa robusnom zaštitom navoja.
Pouzdani nastavci, spojnice i creva su najvažniji elementi efikasnog sistema za navodnjavanje. Kärcher u svojoj ponudi ima kompletan asortiman opreme za priključivanje, isključivanje i usavršavanje sistema za navodnjavanje. Tu spada i spojnica za unutrašnju slavinu za povezivanje baštenskog creva. Ova izuzetno kvalitetna univerzalna spojnica za unutrašnju slavinu pogodna je za sva standardna baštenska creva, a njen ergonomski dizajn pruža lako rukovanje. Robusni mesingani unutrašnji navoj sa zaštitom omogućava lako povezivanje. Konektor creva kompatibilan je sa tri najčešće korišćena prečnika creva i sa svim postojećim klik-sistemima.
Obeležja i prednosti
Fiksiranje pomoću unutrašnjeg navoja od mesinga
- Garantuje robusnost
Zaštita navoja
- Za lagano fiksiranje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G3/4
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|54 x 34 x 34
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.