Pouzdani nastavci, spojnice i creva su najvažniji elementi efikasnog sistema za navodnjavanje. Kärcher u svojoj ponudi ima kompletan asortiman opreme za priključivanje, isključivanje i usavršavanje sistema za navodnjavanje. Tu spada i spojnica za unutrašnju slavinu za povezivanje baštenskog creva. Ova izuzetno kvalitetna univerzalna spojnica za unutrašnju slavinu pogodna je za sva standardna baštenska creva, a njen ergonomski dizajn pruža lako rukovanje. Robusni mesingani unutrašnji navoj sa zaštitom omogućava lako povezivanje. Konektor creva kompatibilan je sa tri najčešće korišćena prečnika creva i sa svim postojećim klik-sistemima.