Adapter za unutrašnju slavinu

Spojnica za unutrašnju slavinu Omogućava povezivanje baštenskog creva sa slavinom u kući. Jednostavno spajanje zahvaljujući mesinganom unutrašnjem navoju sa robusnom zaštitom navoja.

Pouzdani nastavci, spojnice i creva su najvažniji elementi efikasnog sistema za navodnjavanje. Kärcher u svojoj ponudi ima kompletan asortiman opreme za priključivanje, isključivanje i usavršavanje sistema za navodnjavanje. Tu spada i spojnica za unutrašnju slavinu za povezivanje baštenskog creva. Ova izuzetno kvalitetna univerzalna spojnica za unutrašnju slavinu pogodna je za sva standardna baštenska creva, a njen ergonomski dizajn pruža lako rukovanje. Robusni mesingani unutrašnji navoj sa zaštitom omogućava lako povezivanje. Konektor creva kompatibilan je sa tri najčešće korišćena prečnika creva i sa svim postojećim klik-sistemima.

Obeležja i prednosti
Fiksiranje pomoću unutrašnjeg navoja od mesinga
  • Garantuje robusnost
Zaštita navoja
  • Za lagano fiksiranje
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina navoja G3/4
Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 54 x 34 x 34

Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.

Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.