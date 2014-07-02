EPA filter

Perivi EPA filter za mašinu BR 45/22 za ribanje i sušenje i čistač DS 6 sa raspršnom ekstrakcijom iz kuće Kärcher. Zadržava najsitnije čestice prašine i alergena iz kondenzovanog vlažnog vazduha.

EPA filter, koji je, osim za mašinu BR 45/22 za ribanje i sušenje, pogodan i za čistač DS 6 sa raspršnom ekstrakcijom kompanije Kärcher, pouzdano štiti korisnika od najsitnijih čestica u vazduhu poput čestica prašine ili alergena iz kondenzovanog vlažnog vazduha, efikasno ih zadržavajući. Pri korišćenju čistača sa raspršnom ekstrakcijom, on funkcioniše i kao filter za zaštitu motora i sprečava prodor štetne vlage u motor uređaja. Zahvaljujući mekoj gumenoj ivici, filter se lako može izvaditi i oprati pod tekućom vodom.

Obeležja i prednosti
Perivo
  • Ponovo upotrebljivo i dugovečno
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 195 x 97 x 34
Kompatibilni uređaji