EPA filter
Perivi EPA filter za mašinu BR 45/22 za ribanje i sušenje i čistač DS 6 sa raspršnom ekstrakcijom iz kuće Kärcher. Zadržava najsitnije čestice prašine i alergena iz kondenzovanog vlažnog vazduha.
EPA filter, koji je, osim za mašinu BR 45/22 za ribanje i sušenje, pogodan i za čistač DS 6 sa raspršnom ekstrakcijom kompanije Kärcher, pouzdano štiti korisnika od najsitnijih čestica u vazduhu poput čestica prašine ili alergena iz kondenzovanog vlažnog vazduha, efikasno ih zadržavajući. Pri korišćenju čistača sa raspršnom ekstrakcijom, on funkcioniše i kao filter za zaštitu motora i sprečava prodor štetne vlage u motor uređaja. Zahvaljujući mekoj gumenoj ivici, filter se lako može izvaditi i oprati pod tekućom vodom.
Obeležja i prednosti
Perivo
- Ponovo upotrebljivo i dugovečno
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|195 x 97 x 34