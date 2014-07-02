EPA filter, koji je, osim za mašinu BR 45/22 za ribanje i sušenje, pogodan i za čistač DS 6 sa raspršnom ekstrakcijom kompanije Kärcher, pouzdano štiti korisnika od najsitnijih čestica u vazduhu poput čestica prašine ili alergena iz kondenzovanog vlažnog vazduha, efikasno ih zadržavajući. Pri korišćenju čistača sa raspršnom ekstrakcijom, on funkcioniše i kao filter za zaštitu motora i sprečava prodor štetne vlage u motor uređaja. Zahvaljujući mekoj gumenoj ivici, filter se lako može izvaditi i oprati pod tekućom vodom.