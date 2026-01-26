Ravan faltasti filter KFI 4410

Ravan faltasti filter za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz asortimana od MV 4 do MV 6 i od WD 4 do WD 6. Ugrađen u odgovarajuću filtersku kutiju na uređaju što omogućava zamenu filtera bez kontakta sa prljavštinom.

Ugrađen u filtersku kutiju, ravan faltasti filter se može zameniti izuzetno udobno i brzo – i bez kontakta sa prljavštinom: samo izvucite filtersku kutiju, zamenite filter, zatvorite filtersku kutiju – i završili ste! Ostale praktične karakteristike: ravan faltasti filter omogućava mokro i suvo usisavanje bez stalnog prekidanja zbog zamene filtera.

Obeležja i prednosti
Patentirana tehnika skidanja filtera
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja braon
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 163 x 104 x 50
Područja primene
  • Fina prljavština
  • Krupna prljavština
  • Tečnosti