Ravan faltasti filter KFI 4410
Ravan faltasti filter za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz asortimana od MV 4 do MV 6 i od WD 4 do WD 6. Ugrađen u odgovarajuću filtersku kutiju na uređaju što omogućava zamenu filtera bez kontakta sa prljavštinom.
Ugrađen u filtersku kutiju, ravan faltasti filter se može zameniti izuzetno udobno i brzo – i bez kontakta sa prljavštinom: samo izvucite filtersku kutiju, zamenite filter, zatvorite filtersku kutiju – i završili ste! Ostale praktične karakteristike: ravan faltasti filter omogućava mokro i suvo usisavanje bez stalnog prekidanja zbog zamene filtera.
Obeležja i prednosti
Patentirana tehnika skidanja filtera
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|braon
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Fina prljavština
- Krupna prljavština
- Tečnosti