Ravan faltasti filter KFI 4410

Ravan faltasti filter za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz asortimana od MV 4 do MV 6 i od WD 4 do WD 6. Ugrađen u odgovarajuću filtersku kutiju na uređaju što omogućava zamenu filtera bez kontakta sa prljavštinom.