SurfacePro sredstvo za čišćenje stakla CA 40 R eco!perform, 5l

Sredstvo za čišćenje stakla spremno za upotrebu – prikladno i za plastične površine. Brzo se suši i ne ostavlja tragove. Paket od 12 boca uključujući 2 prskalice. Do 40 primena po jednoj prskalici.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Pakovanje (Kom) 2
pH vrednost 7
Težina (kg) 4,9
Težina sa ambalažom (kg) 5,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje stakla
Pribor
