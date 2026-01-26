SurfacePro sredstvo za čišćenje stakla CA 40 R eco!perform, 5l
Sredstvo za čišćenje stakla spremno za upotrebu – prikladno i za plastične površine. Brzo se suši i ne ostavlja tragove. Paket od 12 boca uključujući 2 prskalice. Do 40 primena po jednoj prskalici.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Pakovanje (Kom)
|2
|pH vrednost
|7
|Težina (kg)
|4,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Područja primene
- Čišćenje stakla
Pribor
