FJ 6 foam nozzle
หัวฉีดโฟม FJ 6 สำหรับทำความสะอาดด้วยโฟมทรงพลัง (เช่นน้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ) สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์และอื่น ๆ สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับพื้นผิวหินและไม้และส่วนหน้า
หัวฉีดโฟม FJ 6 พร้อมโฟมทรงพลังพิเศษเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายทุกพื้นผิวเช่นสีแก้วและหิน เหมาะสำหรับยานพาหนะ, สวนฤดูหนาว, เฟอร์นิเจอร์ในสวน, หน้าอาคาร, บันได, คาราวาน, เส้นทาง, ผนัง, มู่ลี่, ระเบียง, ถนนรถแล่น ฯลฯ ความจุของตู้คอนเทนเนอร์ 0.6 ลิตร เทผงซักฟอกคาร์เชอร์ลงในหัวฉีดโฟมโดยตรงแนบหัวฉีดเข้ากับปืนแล้วใช้โฟม ปริมาณผงซักฟอกสามารถปรับได้อย่างง่ายดายบนหัวฉีดโฟม (ลูกบิดสีเหลือง) สามารถปรับระดับเจ็ตได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทั้งหมดของคลาส K 2 ถึง K 7 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับเครื่องล้างโฟมอัลตร้าคาร์เชอร์
คุณสมบัติและจุดเด่น
ถังที่มีความจุ 0.6 ลิตร
- มีอายุการใช้งานนานขึ้นโดยไม่ต้องเติม
ง่ายต่อการเปลี่ยน RM ต่างๆ
- ใช้งานง่ายมาก
โฟมที่มีประสิทธิภาพ
- ทำความสะอาดได้ง่ายทุกพื้นผิว
การจ่ายผงซักฟอก
- ปริมาณการใช้สารทำความสะอาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ภาชนะบรรจุผงซักฟอกใส
- เนื้อหาที่มองเห็นได้เสมอ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.163
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.262
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|93 x 201 x 184
|ความเข้ากันได้
|สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- เรือนกระจก
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- ระเบียง
- ทางเดิน
- (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- Mobile homes