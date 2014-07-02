หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1
แชมพูสระผม + ระบบเปลี่ยนด่วน FJ 10 C Connect 'n' หัวฉีดโฟมสะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างผงซักฟอกที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่ายๆ
FJ 10 C Connect 'n' โฟมทำความสะอาดหัวฉีดพร้อมแชมพูล้างรถ ระบบเปลี่ยนด่วนสำหรับการใช้ผงซักฟอกช่วยให้สามารถสลับระหว่างผงซักฟอกต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ปริมาณผงซักฟอกสามารถปรับได้อย่างง่ายดายบนหัวฉีดโฟม (ลูกบิดสีเหลือง) สามารถปรับระดับเจ็ตได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทั้งหมดของคลาส K 2 ถึง K 7
คุณสมบัติและจุดเด่น
นวัตกรรมหัวฉีดโฟม
- การสร้างและการใช้โฟมที่มีประสิทธิภาพ
ในชุด
- ชุดปฏิบัติที่มีผงซักฟอกต่างๆ
ระบบเปลี่ยนด่วน
- เปลี่ยนผงซักฟอกอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยคลิกเดียว
การจ่ายผงซักฟอก
- ปริมาณการใช้สารทำความสะอาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ภาชนะบรรจุผงซักฟอกใส
- เนื้อหาที่มองเห็นได้เสมอ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.256
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.256
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|103 x 201 x 260
|ความเข้ากันได้
|สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- Mobile homes