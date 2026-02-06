สายดูด SH 3 *สายพื้นฐาน
ท่อดูด 3 เมตรสำหรับดูดน้ำจากแหล่งอื่นเช่นก้นน้ำและถัง
ท่อดูดเหมาะสำหรับอุปกรณ์ K 4 ถึง K 7 ทั้งหมดและทำให้สามารถดึงน้ำจากแหล่งอื่นเช่นก้นน้ำและบาร์เรล
คุณสมบัติและจุดเด่น
เพียงสำหรับการดูด
- การวาดอย่างรวดเร็วของน้ำที่เก็บไว้; น้ำประปาสำหรับเครื่องซักผ้าความดัน
มีประโยชน์มาก
- การดูดน้ำในทางปฏิบัติช่วยให้ประหยัดการใช้แหล่งน้ำทางเลือก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีขาว
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.442
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.51
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|250 x 250 x 60
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- สามารถดูดน้ำ จากถังเก็บน้ำ ก้นน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ