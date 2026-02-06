สายดูด SH 3 *สายพื้นฐาน

ท่อดูด 3 เมตรสำหรับดูดน้ำจากแหล่งอื่นเช่นก้นน้ำและถัง

ท่อดูดเหมาะสำหรับอุปกรณ์ K 4 ถึง K 7 ทั้งหมดและทำให้สามารถดึงน้ำจากแหล่งอื่นเช่นก้นน้ำและบาร์เรล

คุณสมบัติและจุดเด่น
เพียงสำหรับการดูด
  • การวาดอย่างรวดเร็วของน้ำที่เก็บไว้; น้ำประปาสำหรับเครื่องซักผ้าความดัน
มีประโยชน์มาก
  • การดูดน้ำในทางปฏิบัติช่วยให้ประหยัดการใช้แหล่งน้ำทางเลือก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.442
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.51
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 250 x 250 x 60

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • สามารถดูดน้ำ จากถังเก็บน้ำ ก้นน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ