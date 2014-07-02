สายดูด SH 5

ท่อดูดยาว 5 เมตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับดูดน้ำจากแหล่งอื่นเช่นก้นน้ำหรือภาชนะบรรจุน้ำ

ท่อดูดยาว 5 เมตรเหมาะสำหรับอุปกรณ์ K 4 ถึง K 7 ทั้งหมดและช่วยให้น้ำจากแหล่งอื่นเช่นก้นน้ำหรือภาชนะบรรจุน้ำที่จะดูดขึ้นมา ท่อปลอดจากพาทาเลทและพีวีซีรีไซเคิลได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์และยังมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง

คุณสมบัติและจุดเด่น
เพียงสำหรับการดูด
  • ดูดน้ำจากแหล่งอื่นอย่างรวดเร็ว น้ำประปาสำหรับเครื่องซักผ้าความดัน
มีประโยชน์มาก
  • การดูดน้ำในทางปฏิบัติช่วยให้ประหยัดการใช้แหล่งน้ำทางเลือก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ฟรีจาก phthalates และ PVC รีไซเคิลได้สูงสุด 90% และมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.704
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.897
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 250 x 250 x 85

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • สามารถดูดน้ำ จากถังเก็บน้ำ ก้นน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ