แปรงล้าง WB 7 Plus 3-in-1
ครบจบในชิ้นเดียว! แปรงล้างรถ WB 7 Plus 3-in-1 ที่รวมหัวฉีดโฟม หัวฉีดแรงดันสูง และแปรงขนนุ่มไว้ด้วยกัน ให้คุณสลับใช้งานได้ทันที ตอบโจทย์ทุกการทำความสะอาดอย่างอเนกประสงค์
สะดวกและประหยัดเวลาด้วยแปรงล้างรถ WB 7 Plus 3-in-1 ที่รวม 3 ฟังก์ชันสำคัญไว้ในหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการฉีดโฟม ล้างคราบฝังแน่นด้วยหัวฉีดแรงดันสูง หรือขัดทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนด้วยแปรงขนนุ่ม คุณก็สามารถเลือกสลับใช้งานได้ทันทีผ่านคันโยกที่ด้ามจับโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมให้ยุ่งยาก พร้อมถังน้ำยาในตัวที่ช่วยให้ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัยต่อทุกพื้นผิวที่บอบบาง เช่น สีรถ กระจก หรือพลาสติก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.834
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.363
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|377 x 264 x 223
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- มู่ลี่ / บานเกล็ด / โรลเลอร์ชัตเตอร์
- ประตูโรงรถ
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- เรือนกระจก
- หุ้มระเบียง
- windowsills
- องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว