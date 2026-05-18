แปรงล้าง WB 7 Plus 3-in-1

ครบจบในชิ้นเดียว! แปรงล้างรถ WB 7 Plus 3-in-1 ที่รวมหัวฉีดโฟม หัวฉีดแรงดันสูง และแปรงขนนุ่มไว้ด้วยกัน ให้คุณสลับใช้งานได้ทันที ตอบโจทย์ทุกการทำความสะอาดอย่างอเนกประสงค์

สะดวกและประหยัดเวลาด้วยแปรงล้างรถ WB 7 Plus 3-in-1 ที่รวม 3 ฟังก์ชันสำคัญไว้ในหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการฉีดโฟม ล้างคราบฝังแน่นด้วยหัวฉีดแรงดันสูง หรือขัดทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนด้วยแปรงขนนุ่ม คุณก็สามารถเลือกสลับใช้งานได้ทันทีผ่านคันโยกที่ด้ามจับโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมให้ยุ่งยาก พร้อมถังน้ำยาในตัวที่ช่วยให้ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัยต่อทุกพื้นผิวที่บอบบาง เช่น สีรถ กระจก หรือพลาสติก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.834
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.363
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 377 x 264 x 223

รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • มู่ลี่ / บานเกล็ด / โรลเลอร์ชัตเตอร์
  • ประตูโรงรถ
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • เรือนกระจก
  • หุ้มระเบียง
  • windowsills
  • องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว