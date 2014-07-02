Üç entegre yüksek basınç nozul ve çekpas bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı, el gücüne dayalı standart bir fırçadan daha güçlüdür. Güçlü zemin yıkayıcı, yüksek basınç yoluyla inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. PS 40 güçlü zemin yıkayıcı, basamaklar, avlular, bina cepheleri, garajlar, balkonlar, duvarlar, yollar ve caddelerin temizlenmesi için idealdir. Basamak ve kenarların temizlenmesi için idealdir. Tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.