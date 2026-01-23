Hemen kullanıma hazır ve diğer derin temizleyicilere göre yüzde 50'ye kadar daha hızlı kurur, bu da onu yoğun trafik alanlarını temizleyen profesyonel bina hizmeti yüklenicileri için ideal hale getirir: CarpetPro Cleaner, çabuk kuruyan RM 767 OA. Tek adımlı sprey ekstraksiyon için fosfat içermeyen deterjan, Puzzi sprey ekstraksiyon makinelerimizin yanı sıra halı temizleme makinelerimizle (BRC) de kullanılabilir. Yüzeylerin çok kısa sürede tekrar yürümeye hazır olmasını sağlar, yağ, gres ve mineral bazlı kirleri güvenilir bir şekilde gevşetir, tütün dumanı veya yemeklik yağ gibi nüfuz edici kokuları emer ve döşeme ve zemin kaplamalarının hijyenini iyileştirir. Bu özellikler CarpetPro Cleaner, çabuk kuruyan RM 767 OA'yı halıların, döşemeli mobilyaların veya araba koltuklarının yanı sıra araçlardaki diğer tekstil kaplamaların temizliği için ideal hale getirir.