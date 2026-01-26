Средство для чистки салона RM 651, 500мл
Средство для чистки салона Karcher RM 651 обеспечивает бережную и эффективную очистку всех элементов интерьера автомобиля. Быстро удаляет пятна с панели приборов, обшивки дверей, резиновых уплотнителей и обивки сидений (тканевой, кожаной или из кожзаменителя). Надежно нейтрализует неприятные запахи и обеспечивает приятный, свежий аромат. Обеспечивает антистатический эффект для замедления повторного загрязнения.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,553
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|80 x 80 x 280
Совместимая техника
Области применения
- Пластиковые панели
- Автомобильные сиденья
- Интерьер автомобиля
- Кабина автомобиля