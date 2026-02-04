Cartridge Filter WD 1 Classic
Reliable quality for superior filter performance: the fleece cartridge filter for WD 1 Classic wet and dry vacuum cleaner.
Features and benefits
Fleece cartridge filter.
- Good filter performance
- Reliable quality
Specifications
Technical data
|Color
|white
|Weight (lb)
|0.7
|Weight incl. packaging (lb)
|1.2
|Dimensions (L x W x H) (in)
|7.5 x 7.5 x 7.1
Cleaning application
- Fine dirt
- Coarse dirt
- Liquids