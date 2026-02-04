Cartridge Filter WD 1 Classic

Reliable quality for superior filter performance: the fleece cartridge filter for WD 1 Classic wet and dry vacuum cleaner.

Reliable quality for superior filter performance: the fleece cartridge filter for WD 1 Classic wet and dry vacuum cleaner.

Features and benefits
Fleece cartridge filter.
  • Good filter performance
  • Reliable quality
Specifications

Technical data

Color white
Weight (lb) 0.7
Weight incl. packaging (lb) 1.2
Dimensions (L x W x H) (in) 7.5 x 7.5 x 7.1
Compatible machines
Cleaning application
  • Fine dirt
  • Coarse dirt
  • Liquids