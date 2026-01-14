Đầu nối G3/4
Đầu nối G3/4 cho phép kết nối vòi nước/ máy áp lực với khớp nối ống nước. Thiết kế phù hợp với hầu hết mọi loại ống nước trong gia đình.
Các chuôi nối, khớp nối và ống dây chắc chắn là điều cần thiết cho một hệ thống tưới nước hiệu quả. Kärcher cung cấp đầy đủ các phụ kiện để kết nối, ngắt kết nối và sửa chữa hệ thống tưới cây. Ví dụ, chuôi nối G 3/4 " với bộ giảm ren 1/2". Bộ giảm ren cho phép kết nối với hai kích thước ren. Khớp nối phù hợp với tất cả các loại ống tiêu chuẩn trong vườn và được thiết kế tiện lợi để dễ dàng thao tác. Giải pháp lý tưởng cho việc kết nối hoặc sửa chữa hai ống. Chuôi nối G 3/4 " với bộ giảm ren 1/2" tương thích với ba đường kính ba đường kính ống phổ biến nhất và tất cả các hệ thống hook-and-loop
Tính năng và ưu điểm
Chắc chắn
- Đảm bảo bền bỉ
Giảm
- Giúp kết nối 2 đầu ren có kích thước khác nhau
Thông số kỹ thuật
|Kích thước cổ ren
|G3/4 + G1/2
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,014
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,023
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|48 x 33 x 33
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác