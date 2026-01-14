Các chuôi nối, khớp nối và ống dây chắc chắn là điều cần thiết cho một hệ thống tưới nước hiệu quả. Kärcher cung cấp đầy đủ các phụ kiện để kết nối, ngắt kết nối và sửa chữa hệ thống tưới cây. Ví dụ, chuôi nối G 3/4 " với bộ giảm ren 1/2". Bộ giảm ren cho phép kết nối với hai kích thước ren. Khớp nối phù hợp với tất cả các loại ống tiêu chuẩn trong vườn và được thiết kế tiện lợi để dễ dàng thao tác. Giải pháp lý tưởng cho việc kết nối hoặc sửa chữa hai ống. Chuôi nối G 3/4 " với bộ giảm ren 1/2" tương thích với ba đường kính ba đường kính ống phổ biến nhất và tất cả các hệ thống hook-and-loop