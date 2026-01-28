Nhờ tia phun xoay mạnh mẽ, đầu phun xoáy giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và đem lại công suất vệ sinh vượt trội. Ví dụ, tia phun xoay sẽ dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, giúp khôi phục nhanh chóng các bề mặt rêu mốc hoặc phong hóa. Đầu phun xoáy cũng mang lại hiệu suất trên diện rộng. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 3.