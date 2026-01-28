Đầu phun xoáy DB 120 cho K 2-K 3
Đầu phun xoáy với tia phun xoay mạnh mẽ dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 3. Lý tưởng để làm sạch những vết bẩn cứng đầu như rong rêu hoặc phong hóa.
Nhờ tia phun xoay mạnh mẽ, đầu phun xoáy giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và đem lại công suất vệ sinh vượt trội. Ví dụ, tia phun xoay sẽ dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, giúp khôi phục nhanh chóng các bề mặt rêu mốc hoặc phong hóa. Đầu phun xoáy cũng mang lại hiệu suất trên diện rộng. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 3.
Tính năng và ưu điểm
Đầu phun tia xoáy
Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao
- Tập trung loại bỏ các vết bẩn cứng đầu.
Kết nối Bayonet
- Dễ sử dụng
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,154
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,21
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|450 x 41 x 41
Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Vết bẩn cứng đầu
- Tường sân vườn và tường đá